Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині

У місті Рожище на Волині уперше за часи незалежності встановили освітлення у місцевому парку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.«Приємно, коли вдається реалізувати задумане! Наш парк - і він освічується! Вперше за роки Незалежності!» - стверджують у муніципалітеті.Нагадаємо, міська рада виготовила необхідну проектну документацію і в парку були проведенні роботи з відновлення вуличного освітлення.Спеціалісти встановили 20 світлоточок.