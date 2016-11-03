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Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині

Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині
У місті Рожище на Волині уперше за часи незалежності встановили освітлення у місцевому парку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.

«Приємно, коли вдається реалізувати задумане! Наш парк - і він освічується! Вперше за роки Незалежності!» - стверджують у муніципалітеті.

Нагадаємо, міська рада виготовила необхідну проектну документацію і в парку були проведенні роботи з відновлення вуличного освітлення.

Спеціалісти встановили 20 світлоточок.

Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині
Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині
Уперше за роки незалежності з’явилося освітлення у парку на Волині

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Теги: освітлення, парк
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