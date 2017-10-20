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У Нововолинську вимкнуть опалення

У Нововолинську вимкнуть опалення
З 31 жовтня подачу тепла в оселях Нововолинська тимчасово призупинять у зв'язку із значним підвищенням температури повітря.

Повідомив директор “Нововолинськтеплокомуненерго” ЖКО Анатолій Гаврилюк, - пише видання Нововолинськ.com.ua.

“Подачу тепла у оселях Нововолинська призупинено, проте опалення ввімкнуть, як тільки температура повітря на вулиці знизиться. Мешканці міста неоднозначно реагують на цей факт, оскільки одні стверджують, що опалювальний сезон триває, тому тепло в домівки має подаватися незалежно від погоди за вікном. Інші ж вважають раціональним не опалювати оселі при плюсовій температурі,”- зазначає Анатолій Гаврилюк.

Через потепління опалення вимкнули також і в інших містах Волинської області.

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Теги: Нововолинськ, опалення
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