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Аварія за участю «Дизель шоу»: як почувають себе актори

Аварія за участю «Дизель шоу»: як почувають себе актори
З’явилася свіжа інформація про стан здоров’я акторів «Дизель шоу» після смертельної ДТП під Києвом.

Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської, - пишуть Факти.

На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.

Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.

"Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі", – йдеться у повідомленні.

До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.

"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – написала вона.

За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.

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Теги: Дизель шоу, актори, аварія
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