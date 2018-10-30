Аварія за участю «Дизель шоу»: як почувають себе актори





Нагадаємо, 20 жовтня Марини Поплавської, - пишуть



На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.



Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.



"Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі", – йдеться у повідомленні.



До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.



"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – написала вона.



За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.

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