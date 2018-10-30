Аварія за участю «Дизель шоу»: як почувають себе актори
Сьогодні, 09:37
З’явилася свіжа інформація про стан здоров’я акторів «Дизель шоу» після смертельної ДТП під Києвом.
Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської, - пишуть Факти.
На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.
Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.
"Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі", – йдеться у повідомленні.
До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.
"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – написала вона.
За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.
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Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської, - пишуть Факти.
На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.
Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.
"Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі", – йдеться у повідомленні.
До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.
"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – написала вона.
За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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