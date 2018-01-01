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«Це наруга над місцевим самоврядуванням», – Вусенко про події в Луцькраді

«Це наруга над місцевим самоврядуванням», – Вусенко про події в Луцькраді
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт заявив, що 24 жовтня Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції та апеляційного суду щодо поновлення на посаді секретаря Юлії Вусенко.

Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.

Григорій Пустовіт повідомив, що оцінка Верховного Суду поставила крапку у всіх подіях, котрі відбувалися в міській раді впродовж півтора року.

«Було багато звинувачень у порушенні та недотриманні закону. Я пам’ятаю, як деякі депутати бігали в прокуратуру і вимагали притягнути мене до відповідальності, але там розібралися і життя триває», - зауважив він. За словами Григорія Пустовіта, Верховний Суд також скасував процедуру відкликання депутатів.

Натомість депутат Тарас Шляхтич зауважив, що Верховний Суд не приймає нового рішення, а повертає його на розгляд до судів першої інстанції. Шляхтич наголосив, що варто розуміти те, що рішення не скасоване, а повернуте на новий розгляд, бо є претензії до процедурних питань, а не норм матеріального права.

Депутат Юлія Вусенко зауважила, що поки не бачила рішення суду.

«Я повернуся, бо ця боротьба – не моя особиста, а право громади бути в впевненими, що закон є і буде їх захищати», – наголосила вона.

«Те, що відбулося в міськраді – наруга над місцевим самоврядуванням», - додала депутат. На її переконанання, Верховний Суд повернув рішення на розгляд не через те, що мав претензії до його змісту, тобто до правових норм, а через те, що мав зауваження до процедури.

Натомість депутат Микола Собуцький сказав, що Пустовіт займається популізмом і закликав замість цього привітати сьогодні о 17:00 переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич, котру зустрінуть біля ОДА.


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Теги: Юлія Вусенко, Григорій Пустовіт, Верховний Суд, Луцьк
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