«Це наруга над місцевим самоврядуванням», – Вусенко про події в Луцькраді

Секретар Луцької міськрадизаявив, що 24 жовтня Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції та апеляційного суду щодо поновлення на посаді секретаряПро це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.Григорій Пустовіт повідомив, що оцінка Верховного Суду поставила крапку у всіх подіях, котрі відбувалися в міській раді впродовж півтора року.«Було багато звинувачень у порушенні та недотриманні закону. Я пам’ятаю, як деякі депутати бігали в прокуратуру і вимагали притягнути мене до відповідальності, але там розібралися і життя триває», - зауважив він. За словами Григорія Пустовіта, Верховний Суд також скасував процедуру відкликання депутатів.Натомість депутатзауважив, що Верховний Суд не приймає нового рішення, а повертає його на розгляд до судів першої інстанції. Шляхтич наголосив, що варто розуміти те, що рішення не скасоване, а повернуте на новий розгляд, бо є претензії до процедурних питань, а не норм матеріального права.Депутат Юлія Вусенко зауважила, що поки не бачила рішення суду.«Я повернуся, бо ця боротьба – не моя особиста, а право громади бути в впевненими, що закон є і буде їх захищати», – наголосила вона.«Те, що відбулося в міськраді – наруга над місцевим самоврядуванням», - додала депутат. На її переконанання, Верховний Суд повернув рішення на розгляд не через те, що мав претензії до його змісту, тобто до правових норм, а через те, що мав зауваження до процедури.Натомість депутатсказав, що Пустовіт займається популізмом і закликав замість цього привітати сьогодні о 17:00 переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич, котру зустрінуть біля ОДА.