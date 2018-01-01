На Волині запрацювали два нових ЦНАПи

У Ковельському районі запрацювали одразу два ЦНАПи: в міській раді та Голобській ОТГ. Тож, від сьогодні у закладах можна оформити закордонні паспорти та id-карти.Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.Центр надання адміністративних послуг виконкому Голобської селищної ради модернізований в рамках проекту ЄС, який реалізовують у трьох областях Західної України і є таким першим офісом, облаштованим в ОТГ Волині.У приміщенні центру обладнали 7 робочих місць для адміністраторів, встановили 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готова до прийому громадян, впровадили електронний документообіг. В ЦНАПі є громадська приймальня. Для відвідувачів з дітьми облаштували окремий ігровий куточок.До слова, сьогодні на Волині вісім ЦНАПів вже надають послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки. Заклади знаходяться за адресами:м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17м. Нововолинськ, просп. Дружби, 27м. Ковель, вул. Незалежності, 73смт. Голоби, вул. Ковельська, 1смт. Стара-Вижівка вул. Соборності, 3асмт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34ам. Горохів, вул. Гетьманська, 5