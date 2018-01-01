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На Волині запрацювали два нових ЦНАПи

На Волині запрацювали два нових ЦНАПи
У Ковельському районі запрацювали одразу два ЦНАПи: в міській раді та Голобській ОТГ. Тож, від сьогодні у закладах можна оформити закордонні паспорти та id-карти.

Про це інформує Міграційна Служба Волині у facebook.

Центр надання адміністративних послуг виконкому Голобської селищної ради модернізований в рамках проекту ЄС, який реалізовують у трьох областях Західної України і є таким першим офісом, облаштованим в ОТГ Волині.

У приміщенні центру обладнали 7 робочих місць для адміністраторів, встановили 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готова до прийому громадян, впровадили електронний документообіг. В ЦНАПі є громадська приймальня. Для відвідувачів з дітьми облаштували окремий ігровий куточок.

До слова, сьогодні на Волині вісім ЦНАПів вже надають послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки. Заклади знаходяться за адресами:

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35
м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17
м. Нововолинськ, просп. Дружби, 27
м. Ковель, вул. Незалежності, 73
смт. Голоби, вул. Ковельська, 1
смт. Стара-Вижівка вул. Соборності, 3а
смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34а
м. Горохів, вул. Гетьманська, 5

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Теги: ЦНАП, Ковель
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