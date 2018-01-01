Краєвиди Струмівки і ЖК «Струмочок». ФОТО*





Зводить його Будівельна компанія «Інвестор», - пише



Фотограф Роман Домбровський зробив серію знімків будівельного майданчика і його околиць.



Як повідомляють у Будівельній компанії «Інвестор», здача першої черги «Струмочка» запланована на червень 2020 року. З того часу тут можна буде селитися у нових таунхаусах і котеджах.



Загалом цей масштабний комплекс складатиметься зі 118 таунхаусів, 9 котеджів, кількох багатоквартирних будинків на 140 квартир та спортивного комплексу.



Наразі у першій секції таунхаусів уже завершують облаштування фундаменту, невдовзі почнуть зводити стіни. У другій секції – прокладають каналізацію. Зводять стіни у п’ятьох з шести котеджних будинках.







Загалом тут планують збудувати 118 таунхаусів трьох типів: «Класичний» (типовий проект на 130,61 кв.м.), «Сімейний» (спроектований для родин з дітьми. Площа - 127,18 кв.м.) та «Затишний» (ідеальний для молодої сім'ї, яка полюбляє проводити час з рідними і друзями. Площа - 119,16 кв.м.).



Крім того «Струмочок» — це 9 приватних сучасних котеджів площею 128,4 кв.м та 175,94 кв.м.



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Такими будуть котеджі у «Струмочку» А такими будуть таунхауси агальний проект ЖК з великим дитячим майданчиком, сквером та спортивним полем

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