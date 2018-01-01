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Стали відомі деталі страшної аварії в Луцьку на Соборності

Стали відомі деталі страшної аварії в Луцьку на Соборності
У Луцьку за фактом аварії, яка трапилась на проспекті Соборності розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, учора, 1 листопада, автомобіль Mercedes Benz Sprinter зіткнувся із легковиком BMW. Внаслідок аварії травмувалося двоє людей, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автопригода трапилася близько 22 години. За кермом вантажівки перебував 36-річний лучанин. Виконуючи поворот ліворуч водій зіткнувся із легковиком BMW, під керуванням 28-річного місцевого жителя, який рухався у зустрічному напрямку.

Речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла, що пасажир Mercedes Benz Sprinter та водій BMW госпіталізовані. В останнього – відкритий перелом ноги, роздробленний колліний суглоб. Водій мікроавтобуса пройшов освідування і виявився тверезим, від госпіталізації відмовився.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини ДТП.

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Теги: аварія, Луцьк, Соборності
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