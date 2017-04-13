Борги «Луцькводоканалу» ростуть
Сьогодні, 15:31
У «Волиньобленерго» розповіли, скільки їм боргує «Луцькводоканал».
Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, огляду на те, що боргова ситуація з КП «Луцькводоканал» набула неабиякого розголосу, ПрАТ «Волиньобленерго» вважає за потрібне проінформувати про стан розрахунків «Луцькводоканалу» за електроенергію.
Заборгованість перед «Волиньобленерго» станом на 1 жовтня була 13 269,6 тис. грн. Використано електроенергії в жовтні на суму 3 226,4 тис. грн. Сплачено в жовтні 3 013,3 тис. грн.
Станом на 1 листопада заборгованість складає 13 482,7 тис. грн. Приріст боргу становить 213,1 тис. грн.
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Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, огляду на те, що боргова ситуація з КП «Луцькводоканал» набула неабиякого розголосу, ПрАТ «Волиньобленерго» вважає за потрібне проінформувати про стан розрахунків «Луцькводоканалу» за електроенергію.
Заборгованість перед «Волиньобленерго» станом на 1 жовтня була 13 269,6 тис. грн. Використано електроенергії в жовтні на суму 3 226,4 тис. грн. Сплачено в жовтні 3 013,3 тис. грн.
Станом на 1 листопада заборгованість складає 13 482,7 тис. грн. Приріст боргу становить 213,1 тис. грн.
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