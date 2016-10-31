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Волинські школярі прибирали ліс від сміття

Волинські школярі прибирали ліс від сміття
На Ратнівщині школярі та лісівники прибирали ліс.

Вихованці Ратнівського шкільного лісництва – учні Ратнівської школи №2 ім. Миколи Заліпи – долучилися до традиційної акції «Чистий ліс», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників було прибрано місця біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви.

Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення.

Цього дня школярі не лише попрацювали на благо лісу. На завершення чергової зустрічі з юними лісовими рейнджерами лісничий провів справжній майстер клас із ведення електронного обліку деревини. Діти не лише дізналися, для чого в галузі впроваджено таку систему, а й побачили, як це діє на практиці та що дає в результаті.


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Теги: ліс, діти
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