вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори

Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
На підготовку та проведення перших місцевих виборів у дев’яти громадах у Волинській області спрямують 2 млн 473 тис 600 грн субвенцій з державного бюджету.

Про це йдеться у постанові ЦВК № 175 від 25 жовтня 2018 року, - повідомляють експерти Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області.

За інформацією ОПОРИ, кошти виділять у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 23 грудня. Так, на листопад виділили 1 млн 237 тис. 400 грн, а на грудень - 1 млн 236 тис. 400 грн.

Зокрема, найбільшу суму коштів отримає Ківерцівська міська ОТГ Ківерцівського району – 467,5 тис. грн, найменше – Привітненська сільська ОТГ Локачинського району – 207,9 тис. грн.

Кошти між іншими волинськими громадами, де 23 грудня відбудуться вибори, розподілили таким чином:

- Старовижівська селищна ОТГ Старовижівського району – 378,3 тис. грн;
- Війницька сільська ОТГ Локачинського району – 304,9 тис. грн;
- Гуто-Боровенська сільська ОТГ Камінь-Каширського району – 233 тис. грн;
- Підгайцівська сільська ОТГ Луцького району – 224,7 тис. грн;
- Липинська сільська ОТГ Луцького району – 211,3 тис. грн.;
- Гіркополонківська cільська ОТГ Луцького району – 210,9 тис. грн.;
- Тростянецька сільська ОТГ Ківерцівського району – 235, 1 тис. грн.

Загалом по Україні на проведення перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року у низці громад передбачено 32 млн 7 тис. грн.
Окрім того, Волинь отримала кошти із субвенції на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення перших місцевих виборів в обсязі 10, 6 тис. грн. Усю суму мають використати протягом листопада.

Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, гроші, ОПОРА, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
Сьогодні, 09:21
У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО
Сьогодні, 08:27
ФК «Волинь» - лідер у турнірній таблиці Першої ліги
Сьогодні, 07:41
У Луцьку пасажир побив водія маршрутки
Сьогодні, 06:28
Лучани підтримали петицію щодо перейменування вулиці на честь Івана Корсака
Сьогодні, 05:34
Схожі новини
Місцеві вибори на Волині коштуватимуть понад 1,6 мільйона Місцеві вибори на Волині коштуватимуть понад 1,6 мільйона
20 березень, 2017, 18:29
На Волині у порушеннях передвиборчого процесу не виявили складу злочину На Волині у порушеннях передвиборчого процесу не виявили складу злочину
23 червень, 2016, 20:22
Волинянка стала жертвою інтернет-шахраїв Волинянка стала жертвою інтернет-шахраїв
22 жовтень, 08:14
Волинянка переказала гроші шахраям за неіснуючий товар Волинянка переказала гроші шахраям за неіснуючий товар
16 жовтень, 08:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, скільки грошей Волинь отримає на вибори
Сьогодні, 09:21
 0
У селі під Луцьком відкрили два дитячі будинки сімейного типу. ФОТО
Сьогодні, 08:27
 0
ФК «Волинь» - лідер у турнірній таблиці Першої ліги
Сьогодні, 07:41
 0
У Луцьку пасажир побив водія маршрутки
Сьогодні, 06:28
 0
Лучани підтримали петицію щодо перейменування вулиці на честь Івана Корсака
Сьогодні, 05:34
 0
Медіа
відео
1/8