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Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО

Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО
Відомий в Україні проект Дмитра Шурова Pianoбой вкотре "зірвав" луцьку публіку емоційним виступом.

Концерт, який сам Дмитро Шуров назвав, фестивалем свободи, відбувся 3 листопада у розважальному центрі "Промінь".

Першою музиканти виконали пісню "Родимки". І вже з перших нот зал неймовірно активно та енергійно реагував на улюблену музику.

Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


"Сьогодні буде багато експериментів. А чому ні? Ви тільки нікому про це не розповідайте", - звернувся до публіки харизматичний Дмитро Шуров і вже за декілька хвилин назвав цей концерт найнетиповішим з усіх концертів туру, а ще трохи згодом - першим в історії Луцька фестивалем свободи.

Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


На виступ улюбленого виконавця зі Львова приїхав його фанат, який увесь час танцював під сценою та підспівував кожну пісню, а коли Шуров почав співати пісню "Ведьма", до нього приєдналося чимало дівчат, які танцювали до того в залі.

Сам же Дмитро Шуров сказав, що концерт у Луцьку він запам'ятає надовго.

Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Під час концерту виконавець подарував луцькій публіці добре знайомі пісні зі старих альбомів, а також нові композиції - "Дощ" та "Айсберги".

Драйвова публіка ніяк не хотіла відпускати Шурова зі сцени, тож на біс Pianoбой зіграв не одну, а декілька пісень.

Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО


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Теги: Pianoбой, Дмитро Шуров, Промінь, Луцьк
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