Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО
Сьогодні, 12:24
Відомий в Україні проект Дмитра Шурова Pianoбой вкотре "зірвав" луцьку публіку емоційним виступом.
Концерт, який сам Дмитро Шуров назвав, фестивалем свободи, відбувся 3 листопада у розважальному центрі "Промінь".
Першою музиканти виконали пісню "Родимки". І вже з перших нот зал неймовірно активно та енергійно реагував на улюблену музику.
"Сьогодні буде багато експериментів. А чому ні? Ви тільки нікому про це не розповідайте", - звернувся до публіки харизматичний Дмитро Шуров і вже за декілька хвилин назвав цей концерт найнетиповішим з усіх концертів туру, а ще трохи згодом - першим в історії Луцька фестивалем свободи.
На виступ улюбленого виконавця зі Львова приїхав його фанат, який увесь час танцював під сценою та підспівував кожну пісню, а коли Шуров почав співати пісню "Ведьма", до нього приєдналося чимало дівчат, які танцювали до того в залі.
Сам же Дмитро Шуров сказав, що концерт у Луцьку він запам'ятає надовго.
Під час концерту виконавець подарував луцькій публіці добре знайомі пісні зі старих альбомів, а також нові композиції - "Дощ" та "Айсберги".
Драйвова публіка ніяк не хотіла відпускати Шурова зі сцени, тож на біс Pianoбой зіграв не одну, а декілька пісень.
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Концерт, який сам Дмитро Шуров назвав, фестивалем свободи, відбувся 3 листопада у розважальному центрі "Промінь".
Першою музиканти виконали пісню "Родимки". І вже з перших нот зал неймовірно активно та енергійно реагував на улюблену музику.
"Сьогодні буде багато експериментів. А чому ні? Ви тільки нікому про це не розповідайте", - звернувся до публіки харизматичний Дмитро Шуров і вже за декілька хвилин назвав цей концерт найнетиповішим з усіх концертів туру, а ще трохи згодом - першим в історії Луцька фестивалем свободи.
На виступ улюбленого виконавця зі Львова приїхав його фанат, який увесь час танцював під сценою та підспівував кожну пісню, а коли Шуров почав співати пісню "Ведьма", до нього приєдналося чимало дівчат, які танцювали до того в залі.
Сам же Дмитро Шуров сказав, що концерт у Луцьку він запам'ятає надовго.
Під час концерту виконавець подарував луцькій публіці добре знайомі пісні зі старих альбомів, а також нові композиції - "Дощ" та "Айсберги".
Драйвова публіка ніяк не хотіла відпускати Шурова зі сцени, тож на біс Pianoбой зіграв не одну, а декілька пісень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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