У селі на Волині згорів сарай. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У селі Воєгоще Камінь-Каширського району сгоріла господарська споруда. Ймовірна причина - підпал.
Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 3 листопада о 09:51 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.
Ліквідували її о 10:45 працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Воєгоще.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
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Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 3 листопада о 09:51 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.
Ліквідували її о 10:45 працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Воєгоще.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
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