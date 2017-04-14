У селі на Волині згорів сарай. ФОТО





Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.



Відомо, що 3 листопада о 09:51 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.



Ліквідували її о 10:45 працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Воєгоще.



Ймовірна причина пожежі – підпал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воєгоще Камінь-Каширського району сгоріла господарська споруда. Ймовірна причина - підпал.Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.Відомо, що 3 листопада о 09:51 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.Ліквідували її о 10:45 працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Воєгоще.Ймовірна причина пожежі – підпал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію