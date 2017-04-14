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У селі на Волині згорів сарай. ФОТО

У селі на Волині згорів сарай. ФОТО
У селі Воєгоще Камінь-Каширського району сгоріла господарська споруда. Ймовірна причина - підпал.

Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.

Відомо, що 3 листопада о 09:51 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.

Ліквідували її о 10:45 працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Воєгоще.

Ймовірна причина пожежі – підпал.

У селі на Волині згорів сарай. ФОТО
У селі на Волині згорів сарай. ФОТО

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Теги: пожежа, підпал, Воєгоще, Волинь
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