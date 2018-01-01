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Безкоштовна гра у більярд у боулінг-клубі «Strike City»*

Безкоштовна гра у більярд у боулінг-клубі «Strike City»*
Від завтра, щовівторка, у боулінг-клубі «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity», платите за одну годину гри у більярд, а граєте – дві.

Термін дії аж до 30 листопада.

А сьогодні чекаємо любителів пограти у боулінг, адже нагадуємо, щопонеділка у «Strike City» також платите за одну годину гри у боулінг, але граєте – дві.

ТРЦ «ПортCity» любить дивувати, і тільки у нашому комплексі Ви отримаєте величезну кількість позитивних емоцій та приємних вражень.

Запрошуємо у боулінг-клуб «Strike City».

Безкоштовна гра у більярд у боулінг-клубі «Strike City»*

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Теги: Порт сіті
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