Безкоштовна гра у більярд у боулінг-клубі «Strike City»*

Від завтра, щовівторка, у боулінг-клубі «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity», платите за одну годину гри у більярд, а граєте – дві.Термін дії аж до 30 листопада.А сьогодні чекаємо любителів пограти у боулінг, адже нагадуємо, щопонеділка у «Strike City» також платите за одну годину гри у боулінг, але граєте – дві.ТРЦ «ПортCity» любить дивувати, і тільки у нашому комплексі Ви отримаєте величезну кількість позитивних емоцій та приємних вражень.Запрошуємо у боулінг-клуб «Strike City».