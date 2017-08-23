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Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду

Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду
Голову Луцького міськрайонного суду Михайла Квятковського звільнили у відставку.

Таке рішення Вища рада правосуддя прийняла 6 листопада. У заяві йшлося, що стаж роботи судді становить понад 26 років, тож він має право на відставку.

Вказується, що підстава для звільнення – заява та особисте бажання самого Квятковського.

Так, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Михайла Квятковського.

Цього ж дня звільнили й суддю Малиновського районного суду міста Одеси Сергія Журика.

У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 17 членів Ради: І.Бенедисюк, В.Беляневич, В.Шапран, Т.Малашенкова, І.Мамонтова, І.Артеменко, А.Бойко, Н.Волковицька, В.Говоруха, П.Гречківський, М.Гусак, В.Комков, А.Мірошниченко, О.Маловацький, А.Овсієнко, В.Нежура, М.Худик.

Зауважимо, Михайла Квятковського призначили головою Луцького міськрайонного суду після Революції Гідності у 2014 році.

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Теги: суддя, звільнення, відставка
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