Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду

Михайла Квятковського звільнили у відставку.



Таке рішення Вища рада правосуддя прийняла 6 листопада. У заяві йшлося, що стаж роботи судді становить понад 26 років, тож він має право на відставку.



Вказується, що підстава для звільнення – заява та особисте бажання самого Квятковського.



Так, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Михайла Квятковського.



Цього ж дня звільнили й суддю Малиновського районного суду міста Одеси Сергія Журика.



У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 17 членів Ради: І.Бенедисюк, В.Беляневич, В.Шапран, Т.Малашенкова, І.Мамонтова, І.Артеменко, А.Бойко, Н.Волковицька, В.Говоруха, П.Гречківський, М.Гусак, В.Комков, А.Мірошниченко, О.Маловацький, А.Овсієнко, В.Нежура, М.Худик.



Зауважимо, Михайла Квятковського призначили головою Луцького міськрайонного суду після Революції Гідності у 2014 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову Луцького міськрайонного судузвільнили у відставку.Таке рішення Вища рада правосуддя прийняла 6 листопада. У заяві йшлося, що стаж роботи судді становить понад 26 років, тож він має право на відставку.Вказується, що підстава для звільнення – заява та особисте бажання самого Квятковського.Так, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Михайла Квятковського.Цього ж дня звільнили й суддю Малиновського районного суду міста ОдесиУ засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 17 членів Ради: І.Бенедисюк, В.Беляневич, В.Шапран, Т.Малашенкова, І.Мамонтова, І.Артеменко, А.Бойко, Н.Волковицька, В.Говоруха, П.Гречківський, М.Гусак, В.Комков, А.Мірошниченко, О.Маловацький, А.Овсієнко, В.Нежура, М.Худик.Зауважимо, Михайла Квятковського призначили головою Луцького міськрайонного суду після Революції Гідності у 2014 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію