У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*
Сьогодні, 19:38
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», який розташований у розважальному центрі «Промінь», 16 листопада з 17:00 до 19:00 відбудуться дитячі вечірки у стилі ляльки LOL.
В програмі:
- особливе запрошення з подарунком;
- лотерея з подарунками у сімейну перукарню: фейс-арт, плетіння канекалонів або глітерні тату;
- кулінарний майстер-клас від Тамари Федоренко;
- конкурс на найкращий образ з супер призом – лялькою LOL;
- сюрприз від Смугастого носорога – ШОУ КОНФЕТІ!
Вартість вечірки: 150 грн.
Зареєструватися можна за номером: +380 (66) 755 07 57.
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В програмі:
- особливе запрошення з подарунком;
- лотерея з подарунками у сімейну перукарню: фейс-арт, плетіння канекалонів або глітерні тату;
- кулінарний майстер-клас від Тамари Федоренко;
- конкурс на найкращий образ з супер призом – лялькою LOL;
- сюрприз від Смугастого носорога – ШОУ КОНФЕТІ!
Вартість вечірки: 150 грн.
Зареєструватися можна за номером: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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