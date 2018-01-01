У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*





В програмі:



- особливе запрошення з подарунком;

- лотерея з подарунками у сімейну перукарню: фейс-арт, плетіння канекалонів або глітерні тату;

- кулінарний майстер-клас від Тамари Федоренко;

- конкурс на найкращий образ з супер призом – лялькою LOL;

- сюрприз від Смугастого носорога – ШОУ КОНФЕТІ!



Вартість вечірки: 150 грн.

Зареєструватися можна за номером: +380 (66) 755 07 57.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», який розташований у розважальному центрі «Промінь», 16 листопада з 17:00 до 19:00 відбудуться дитячі вечірки у стилі ляльки LOL.В програмі:- особливе запрошення з подарунком;- лотерея з подарунками у сімейну перукарню: фейс-арт, плетіння канекалонів або глітерні тату;- кулінарний майстер-клас від Тамари Федоренко;- конкурс на найкращий образ з супер призом – лялькою LOL;- сюрприз від Смугастого носорога – ШОУ КОНФЕТІ!Вартість вечірки: 150 грн.Зареєструватися можна за номером: +380 (66) 755 07 57.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію