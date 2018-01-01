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У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*

У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», який розташований у розважальному центрі «Промінь», 16 листопада з 17:00 до 19:00 відбудуться дитячі вечірки у стилі ляльки LOL.

В програмі:

- особливе запрошення з подарунком;
- лотерея з подарунками у сімейну перукарню: фейс-арт, плетіння канекалонів або глітерні тату;
- кулінарний майстер-клас від Тамари Федоренко;
- конкурс на найкращий образ з супер призом – лялькою LOL;
- сюрприз від Смугастого носорога – ШОУ КОНФЕТІ!

Вартість вечірки: 150 грн.
Зареєструватися можна за номером: +380 (66) 755 07 57.

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Теги: Смугастий носоріг, Промінь
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