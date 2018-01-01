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У Луцьку освятили унікальну карту України

У Луцьку освятили унікальну карту України
В домовому храмі Всіх святих землі Волинської Волинської православної богословської академії освятили вишиту всіма регіонами нашої держави мапу України.

Також там відслужили подячний молебень, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Із ректором протоієреєм Володимиром Вакіним молилися проректор протоієрей Ігор Скиба, старший інспектор ієромонах Іларіон (Зборовський), священик Михайло Казанівський та студенти.

Всеукраїнська акція єднання «Україна моя вишивана» стартувала торік у Тернопільській області. Впродовж року 7206 майстринь вишивали карту розміром 3х1,5 м в усіх областях. До акції долучилися і волиняни: в Луцьку (зокрема у ВПБА), Чарукові, Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Іваничах.

Крім усіх регіонів нашої Батьківщини, мапа побувала і в Латвії на запрошення Товариства підтримки України – у співвітчизників, що проживають тут.

І ось патріотична акція завершується. Винятковий витвір мистецтва зберігатимуть у Скала-Подільському краєзнавчому музеї на Тернопіллі.

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Теги: карта, освячення, церква
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