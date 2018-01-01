У Луцьку освятили унікальну карту України

В домовому храмі Всіх святих землі Волинської Волинської православної богословської академії освятили вишиту всіма регіонами нашої держави мапу України.Також там відслужили подячний молебень, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Із ректором протоієреєммолилися проректор протоієрей, старший інспектор ієромонах, священикта студенти.Всеукраїнська акція єднання «Україна моя вишивана» стартувала торік у Тернопільській області. Впродовж року 7206 майстринь вишивали карту розміром 3х1,5 м в усіх областях. До акції долучилися і волиняни: в Луцьку (зокрема у ВПБА), Чарукові, Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Іваничах.Крім усіх регіонів нашої Батьківщини, мапа побувала і в Латвії на запрошення Товариства підтримки України – у співвітчизників, що проживають тут.І ось патріотична акція завершується. Винятковий витвір мистецтва зберігатимуть у Скала-Подільському краєзнавчому музеї на Тернопіллі.