7 листопада на Волині: гортаючи календар

Тетяна Ціхоцька (на фото).



Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.



Цього дня 83 роки тому народився український архітектор Ростислав Метельницький (7 листопада 1929, Кам'янець-Подільський — 3 березня 2007, Луцьк).



7 листопада 1944 року – вийшов перший номер луцької районної газети «Вільний шлях», яка з 1962 року виходить під назвою «Слава праці».



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