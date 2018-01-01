7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).
Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
Цього дня 83 роки тому народився український архітектор Ростислав Метельницький (7 листопада 1929, Кам'янець-Подільський — 3 березня 2007, Луцьк).
7 листопада 1944 року – вийшов перший номер луцької районної газети «Вільний шлях», яка з 1962 року виходить під назвою «Слава праці».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.
Цього дня 83 роки тому народився український архітектор Ростислав Метельницький (7 листопада 1929, Кам'янець-Подільський — 3 березня 2007, Луцьк).
7 листопада 1944 року – вийшов перший номер луцької районної газети «Вільний шлях», яка з 1962 року виходить під назвою «Слава праці».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Селяни на Волині шукали гриби, а знайшли арсенал боєприпасів
Сьогодні, 00:44
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку
06 листопад, 22:51
«Тужся, б…ь»: моторошні подробиці пологів, які скалічили немовля. ВІДЕО
06 листопад, 22:43
Опублікували перелік місць, де в Луцьку продаватимуть ялинки
06 листопад, 22:12