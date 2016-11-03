Українці зможуть онлайн подати заяву для оформлення біометричного паспорта
Сьогодні, 18:45
Державна міграційна служба запустила у пілотному режимі нову електронну послугу, за допомогою якої громадяни зможуть заповнити заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн.
Про це сьогодні розповів на брифінгу голова ДМС Максим Соколюк, - передає УНН.
“Сьогодні я хочу представити ще один електронний сервіс — онлайн-оформлення біометричних документів, ID-карток або паспортів для виїзду за кордон. Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт. Громадяни повинні особисто прийти в підрозділ міграційної служби поспілкуватися та відсканувати відбитки пальців. Сервіс зменшить час очікування в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян в оформленні таких документів”, — розповів він.
За словами Соколюка, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадянина. Також громадянину буде повідомлено, який перелік документів він повинен буде взяти, коли йтиме до ДМС.
При цьому голова ДМС розповів, що такий сервіс працюватиме як пілотний проект у Києві, який за декілька тижнів буде розповсюджений по всій території України.
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Про це сьогодні розповів на брифінгу голова ДМС Максим Соколюк, - передає УНН.
“Сьогодні я хочу представити ще один електронний сервіс — онлайн-оформлення біометричних документів, ID-карток або паспортів для виїзду за кордон. Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт. Громадяни повинні особисто прийти в підрозділ міграційної служби поспілкуватися та відсканувати відбитки пальців. Сервіс зменшить час очікування в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян в оформленні таких документів”, — розповів він.
За словами Соколюка, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадянина. Також громадянину буде повідомлено, який перелік документів він повинен буде взяти, коли йтиме до ДМС.
При цьому голова ДМС розповів, що такий сервіс працюватиме як пілотний проект у Києві, який за декілька тижнів буде розповсюджений по всій території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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