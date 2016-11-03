Українці зможуть онлайн подати заяву для оформлення біометричного паспорта





Про це сьогодні розповів на брифінгу голова ДМС Максим Соколюк, - передає



“Сьогодні я хочу представити ще один електронний сервіс — онлайн-оформлення біометричних документів, ID-карток або паспортів для виїзду за кордон. Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт. Громадяни повинні особисто прийти в підрозділ міграційної служби поспілкуватися та відсканувати відбитки пальців. Сервіс зменшить час очікування в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян в оформленні таких документів”, — розповів він.



За словами Соколюка, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадянина. Також громадянину буде повідомлено, який перелік документів він повинен буде взяти, коли йтиме до ДМС.



При цьому голова ДМС розповів, що такий сервіс працюватиме як пілотний проект у Києві, який за декілька тижнів буде розповсюджений по всій території України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна міграційна служба запустила у пілотному режимі нову електронну послугу, за допомогою якої громадяни зможуть заповнити заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн.Про це сьогодні розповів на брифінгу голова ДМС Максим Соколюк, - передає УНН “Сьогодні я хочу представити ще один електронний сервіс — онлайн-оформлення біометричних документів, ID-карток або паспортів для виїзду за кордон. Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт. Громадяни повинні особисто прийти в підрозділ міграційної служби поспілкуватися та відсканувати відбитки пальців. Сервіс зменшить час очікування в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян в оформленні таких документів”, — розповів він.За словами Соколюка, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадянина. Також громадянину буде повідомлено, який перелік документів він повинен буде взяти, коли йтиме до ДМС.При цьому голова ДМС розповів, що такий сервіс працюватиме як пілотний проект у Києві, який за декілька тижнів буде розповсюджений по всій території України.

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