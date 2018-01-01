«Останнє золото Любарта»: фотограф показав красу Луцького замку

Віктор Чухрай поділився світлинами осені у замку Любарта.



Їх він опублікував на особистій сторінці у Facebook.



"Таємниці Луцького замку або останнє золото Любарта. Його ще можна побачити і помилуватись ним у ці теплі, сонячні дні. Поспішіть відвідати цю чудову експозицію під відкритим небом!", - йдеться у дописі.



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