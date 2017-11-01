Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО

Голова Луцького міськрайонного судупішов у відставку. Урочисті проводи відбулися учора, 7 листопада.Про це повідомляє прес-служба установи.Днями Вища рада правосуддя постановила звільнити Михайла Квятковського з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.Тож судді та працівники апарату Луцького міськрайонного суду, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України, суддя Апеляційного суду Волинської областіпроводжали Михайла Квятковського теплими словами, квітами, подарунками та гучними оплесками.На сайті установи, яку очолював Квятковський, зазначають, що він присвятив майже тридцять років своєї трудової діяльності судовій системі. Розпочав свою професійну діяльність у 1989 році на посаді стажиста Луцького районного народного суду. З 1991 року працював помічником голови Луцького міського народного суду, а у 1992 році став народним суддею Луцького міського народного суду. Згодом суддею Волинського обласного суду, Луцького міського суду та Луцького міськрайонного суду Волинської області. У 2006 році був призначений на посаду заступника голови Луцького міськрайонного суду Волинської області, а у квітні 2014 року був обраний на посаду голови суду.