вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО

Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голова Луцького міськрайонного суду Михайло Квятковський пішов у відставку. Урочисті проводи відбулися учора, 7 листопада.

Про це повідомляє прес-служба установи.

Днями Вища рада правосуддя постановила звільнити Михайла Квятковського з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Тож судді та працівники апарату Луцького міськрайонного суду, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України Наталія Коцирій, суддя Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк проводжали Михайла Квятковського теплими словами, квітами, подарунками та гучними оплесками.

На сайті установи, яку очолював Квятковський, зазначають, що він присвятив майже тридцять років своєї трудової діяльності судовій системі. Розпочав свою професійну діяльність у 1989 році на посаді стажиста Луцького районного народного суду. З 1991 року працював помічником голови Луцького міського народного суду, а у 1992 році став народним суддею Луцького міського народного суду. Згодом суддею Волинського обласного суду, Луцького міського суду та Луцького міськрайонного суду Волинської області. У 2006 році був призначений на посаду заступника голови Луцького міськрайонного суду Волинської області, а у квітні 2014 року був обраний на посаду голови суду.

Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Квятковський, суд, відставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої
Сьогодні, 11:51
У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців
Сьогодні, 11:44
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 12 листопада
Сьогодні, 11:27
Безхатька, історія якого сколихнула весь Луцьк, заберуть у геріатричний пансіонат
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
У Луцькому міськрайонному суді прокоментували відставку Квятковського У Луцькому міськрайонному суді прокоментували відставку Квятковського
01 листопад, 2017, 17:00
Керівник Луцького міськрайонного суду подав у відставку Керівник Луцького міськрайонного суду подав у відставку
01 листопад, 2017, 14:10
Голова луцького суду розповів, що для нього шукали кілера Голова луцького суду розповів, що для нього шукали кілера
10 травень, 2017, 21:00
Конкурс до Верховного Суду вже дискредитований, - голова луцького суду Конкурс до Верховного Суду вже дискредитований, - голова луцького суду
10 травень, 2017, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські
Сьогодні, 12:55
 0
Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
Сьогодні, 12:38
 0
Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
 0
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8