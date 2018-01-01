На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
Сьогодні, 18:04
Вихованці Ратнівського шкільного лісництва – учні Ратнівської школи №2 ім. Миколи Заліпи долучилися до традиційної акції «Чистий ліс».
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників прибрали біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви.
"Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення, якої нам досі не вдалося позбутися…" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників прибрали біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви.
"Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення, якої нам досі не вдалося позбутися…" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
Сьогодні, 18:38
Кір атакує: кому і чим вакцинуватися
Сьогодні, 18:18
На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
Сьогодні, 18:04
«Дівчина у павутинні» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 17:58
Медіа