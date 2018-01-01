На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.



У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників прибрали біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви.



"Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення, якої нам досі не вдалося позбутися…" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці Ратнівського шкільного лісництва – учні Ратнівської школи №2 ім. Миколи Заліпи долучилися до традиційної акції «Чистий ліс».Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників прибрали біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви."Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення, якої нам досі не вдалося позбутися…" - йдеться у повідомленні.

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