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На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО

На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
Вихованці Ратнівського шкільного лісництва – учні Ратнівської школи №2 ім. Миколи Заліпи долучилися до традиційної акції «Чистий ліс».

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

У результаті кількагодинної роботи дітей та лісівників прибрали біля рекреаційних пунктів, де люди найчастіше полюбляють відпочивати, а також придорожні лісові масиви.

"Подібні акції з прибирання лісівники разом зі школярами організовують та проводять традиційно. Мета таких заходів – не просто прибрати ліс, а вкотре привернути увагу людей до проблеми стихійного засмічення, якої нам досі не вдалося позбутися…" - йдеться у повідомленні.

На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО

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Теги: ліс, сміття
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