Як добре ви знаєте будівельну компанію «Інвестор»? ОНЛАЙН-ТЕСТ*





У Будівельної компанії «Інвестор» люди постійно купують житло – і квартири у багатоповерхівках, і сучасні таунхауси, і окремі котеджі. А чи добре ви знаєте цю компанію? Є нагода перевірити, пройшовши цей онлайн-тест, – пише



Тим більше, такі знання знадобляться тим, хто поки що тільки придивляється до пропозиції «Інвестора», аби обрати найкращий для себе варіант.







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