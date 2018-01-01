Як добре ви знаєте будівельну компанію «Інвестор»? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 11:44
Аби купити надійне житло – треба дізнатися усе не тільки про саму будівлю. А й про тих, хто її будував.
У Будівельної компанії «Інвестор» люди постійно купують житло – і квартири у багатоповерхівках, і сучасні таунхауси, і окремі котеджі. А чи добре ви знаєте цю компанію? Є нагода перевірити, пройшовши цей онлайн-тест, – пише Перший.
Тим більше, такі знання знадобляться тим, хто поки що тільки придивляється до пропозиції «Інвестора», аби обрати найкращий для себе варіант.
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У Будівельної компанії «Інвестор» люди постійно купують житло – і квартири у багатоповерхівках, і сучасні таунхауси, і окремі котеджі. А чи добре ви знаєте цю компанію? Є нагода перевірити, пройшовши цей онлайн-тест, – пише Перший.
Тим більше, такі знання знадобляться тим, хто поки що тільки придивляється до пропозиції «Інвестора», аби обрати найкращий для себе варіант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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