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Як добре ви знаєте будівельну компанію «Інвестор»? ОНЛАЙН-ТЕСТ*

Як добре ви знаєте будівельну компанію «Інвестор»? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Аби купити надійне житло – треба дізнатися усе не тільки про саму будівлю. А й про тих, хто її будував.

У Будівельної компанії «Інвестор» люди постійно купують житло – і квартири у багатоповерхівках, і сучасні таунхауси, і окремі котеджі. А чи добре ви знаєте цю компанію? Є нагода перевірити, пройшовши цей онлайн-тест, – пише Перший.

Тим більше, такі знання знадобляться тим, хто поки що тільки придивляється до пропозиції «Інвестора», аби обрати найкращий для себе варіант.

 


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Теги: Інвестор
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