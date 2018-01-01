У волинянина купили автівку за фальшиві долари

На Волині поліцейські викрили чоловіка, який купив автомобіль за фальшиві гроші.Так, 8 листопада, до поліції звернувся 30-річний житель Маневицького району. Волинянин повідомив, що під час продажу автомобіля Opel Zafira невідомий покупець розрахувався з ним фальшивими банкнотами в сумі 1 тис. 900 доларів США, - інформує ГУНП у Волинській області.Про те, що гроші несправжні потерпілий дізнався згодом, під час перевірки їх у банківській установі. Покупець на придбаному авто уже залишив місце угоди.Транспортний засіб затримали по орієнтуванню уже за межами області, та доставили на арешт майданчик Луцького відділення поліції. За кермом автомобіля перебував 38-річний житель Дніпропетровської області.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Сектор комунікації поліції Волинської області