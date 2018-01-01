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Мега відкриття віртуального центру у ТРЦ «ПортCity»*

Мега відкриття віртуального центру у ТРЦ «ПортCity»*
Вже завтра, 10 листопада, у ТРЦ «ПортCity» мега відкриття віртуального центру «Світ майбутнього».

У віртуальному центрі «Світ майбутнього» сподобається, і дорослим, і дітям, адже вперше в Україні, саме у ТРЦ «ПортCity», ви зможете поплавати в океані, збудувати вулкан та погратися з рибками.

Це все реальність! Не вірите?

Приходьте завтра на відкриття та перевірте! Ми впевнені, що після побаченого, віртуальний центр «Світ майбутнього» стане вашим улюбленим місцем для сімейного відпочинку!

Чекаємо на Вас об 11 годині на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity», біля ДРЦ «Figli Migli»! Станьте першим, хто побачить те, чого раніше не було в Україні.

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Теги: Порт сіті
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