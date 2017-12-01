«Брати Шумахери» їдуть до Луцька з ювілейним концертом

20 листопада в Луцьку виступить гумористичний дует «Брати Шумахери» з ювілейним концертом «20 років як ми дует».Вас чекає першокласний тандем гумору і сатири, реприз і каламбурів, пародій і мініатюр. Яскравий творчий дует «Брати Шумахери» - герої найрейтинговіших гумористичних телепроектів України, - повідомили організатори.Їх комедійні мініатюри і блискучі пародії не залишать глядачів байдужими. В цьому році улюблені гумористи відзначають двадцять років існування своєї творчої групи.Брати Шумахери запрошують своїх шанувальників на ювілейний концерт «20 років як ми дует». Тут будуть тільки смішні жарти на найактуальніші теми.Гумористи, які зуміли закохати в себе навіть найсуворіших критиків, подарують можливість в черговий раз насолодити тільки золотими хітами, яких за два десятки років зібралося дуже і дуже багато.Концерт відбудеться 20 листопада в РЦ Промінь о 19:00.