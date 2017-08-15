У «Промені» пройде турнір з більярду*
Сьогодні, 15:20
Більярд – не просто гра. Це стиль життя, а ще прекрасний спосіб провести вільний час. Сьогодні більярд доступний кожному, адже влітку в Луцьку відкрився найбільший на Волині цілодобовий зал.
Саме в цьому залі на 3-му поверсі РЦ «Промінь», вже сьогодні, 10 листопада відбудеться турнір з більярду «Піраміда №1». Напружена атмосфера та захоплива гра учасників гарантована. «George’s Club» запрошує кожного!
Слідкуйте за деталями події на офіційній сторінці закладу у Facebook та в Instagram
www.facebook.com/Georgesclublutsk
instagram.com/georgesclublutsk
Довідка: +380 (50) 490 77 14.
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Саме в цьому залі на 3-му поверсі РЦ «Промінь», вже сьогодні, 10 листопада відбудеться турнір з більярду «Піраміда №1». Напружена атмосфера та захоплива гра учасників гарантована. «George’s Club» запрошує кожного!
Слідкуйте за деталями події на офіційній сторінці закладу у Facebook та в Instagram
www.facebook.com/Georgesclublutsk
instagram.com/georgesclublutsk
Довідка: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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