У «Промені» пройде турнір з більярду*

Більярд – не просто гра. Це стиль життя, а ще прекрасний спосіб провести вільний час. Сьогодні більярд доступний кожному, адже влітку в Луцьку відкрився найбільший на Волині цілодобовий зал.Саме в цьому залі на 3-му поверсі РЦ «Промінь», вже сьогодні, 10 листопада відбудеться турнір з більярду «Піраміда №1». Напружена атмосфера та захоплива гра учасників гарантована. «George’s Club» запрошує кожного!Слідкуйте за деталями події на офіційній сторінці закладу у Facebook та в Instagramwww.facebook.com/Georgesclublutskinstagram.com/georgesclublutskДовідка: +380 (50) 490 77 14.