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У «Промені» пройде турнір з більярду*

У «Промені» пройде турнір з більярду*
Більярд – не просто гра. Це стиль життя, а ще прекрасний спосіб провести вільний час. Сьогодні більярд доступний кожному, адже влітку в Луцьку відкрився найбільший на Волині цілодобовий зал.

Саме в цьому залі на 3-му поверсі РЦ «Промінь», вже сьогодні, 10 листопада відбудеться турнір з більярду «Піраміда №1». Напружена атмосфера та захоплива гра учасників гарантована. «George’s Club» запрошує кожного!

Слідкуйте за деталями події на офіційній сторінці закладу у Facebook та в Instagram

www.facebook.com/Georgesclublutsk
instagram.com/georgesclublutsk

Довідка: +380 (50) 490 77 14.

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Теги: Промінь, реклама
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