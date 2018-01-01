MONATIK зізнався, як змусив ревнувати власну дружину

Дружина Монатіка

Співак родом з Луцька поділився подробицями знімань нового кліпу.Український мультиартист MONATIK, який нещодавно представив відеокліп на нову пісню "Зашивает душу", який знімав у Венеції, поділився подробицями його знімання, йдеться у "Світському житті".Варто зазначити, що головна героїня кліпу - манекенниця дуже схожа на дружину виконавця, така ж сама руда, така ж сама симпатична. Так, за словами Дмитра, дружина можливо й ревнувала його до дівчини."Можливо десь щось проскакувало, але навряд че ревність. Адже я не даю жодного приводу. Ми максимально розуміємо, що таке наша професія, а що таке особисте життя. А в особистому житті я, принаймні мені так здається, не давав приводу для ревнощів", - зізнався співак.Як зауважив MONATIK, що у дружини можливо була хіба що ностальгія за романтичними пікніками та прогулянками на гондолах. Адже у кліпі виконавець показав своє життя з дружиною."Життя, тільки трішки гіперболізоване задля кадру. Звичайно ми не стрибаємо в канали Венеції, хоча ми могли б", - зауважив артист.Дмитро Монатик випустив кліп "Зашивает душу", який знімали у Венеції. Головна героїня кліпу схожа на дружину Монатика. Однак Дмитро переконав, що приводу для ревнощів не було.Також артист розповів, як ризикнув стрибнути у кліпі у канал, оскільки у венеційських каналах, не те що не купаються, а вони настільки брудні, що іноді навіть запах мають."Я в дитинстві купався в річці Стир. Я в принципі не бридлива людина і це ж не класно буде, якщо вони туристам скажуть, що туди можна пірнати, по-друге там штраф 500 євро за такі стрибки, але ми не платили, нас не спіймали", - зізнався MONATIK.