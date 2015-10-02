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Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО

Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО
На автомобільній дорозі Чорнобиль-Славутич легковик зіткнувся з лосем. Тварина загинула на місці.

Про це УНН розповіли в прес-службі ДСНС Київської області.

«Четверо людей їхали з роботи додому у місто Славутич. Раптово на трасі, по якій вони їхали, вибігла дика тварина, а саме — лось. Вони в нього врізались. Машину винесло в кювет. Тварину вбило на місці від удару», — розповіли в прес-службі.

За повідомленням прес-центру ДСНС, аварія сталася у неділю на 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич, за територією зони відчуження та зони обов’язкового відселення.

Рятувальники деблокували 4 постраждалих з автомобіля Renault Duster та у тяжкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.

«Постраждали четверо людей, одна людина з постраждалих — у більш легкому стані... У даний момент вони перебувають у лікарні, наразі їхній стан невідомий», — повідомили у прес-службі.
Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, тварина
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