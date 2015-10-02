Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО





Про це



«Четверо людей їхали з роботи додому у місто Славутич. Раптово на трасі, по якій вони їхали, вибігла дика тварина, а саме — лось. Вони в нього врізались. Машину винесло в кювет. Тварину вбило на місці від удару», — розповіли в прес-службі.



За повідомленням прес-центру ДСНС, аварія сталася у неділю на 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич, за територією зони відчуження та зони обов’язкового відселення.



Рятувальники деблокували 4 постраждалих з автомобіля Renault Duster та у тяжкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.



«Постраждали четверо людей, одна людина з постраждалих — у більш легкому стані... У даний момент вони перебувають у лікарні, наразі їхній стан невідомий», — повідомили у прес-службі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільній дорозі Чорнобиль-Славутич легковик зіткнувся з лосем. Тварина загинула на місці.Про це УНН розповіли в прес-службі ДСНС Київської області.«Четверо людей їхали з роботи додому у місто Славутич. Раптово на трасі, по якій вони їхали, вибігла дика тварина, а саме — лось. Вони в нього врізались. Машину винесло в кювет. Тварину вбило на місці від удару», — розповіли в прес-службі.За повідомленням прес-центру ДСНС, аварія сталася у неділю на 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич, за територією зони відчуження та зони обов’язкового відселення.Рятувальники деблокували 4 постраждалих з автомобіля Renault Duster та у тяжкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.«Постраждали четверо людей, одна людина з постраждалих — у більш легкому стані... У даний момент вони перебувають у лікарні, наразі їхній стан невідомий», — повідомили у прес-службі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію