На Волині зловили торговців психотропами: подробиці

Волинські правоохоронці викрили банду, які збували наркотики на території міста Ковель.Співробітники поліції провели у 22-річного жителя Ковельського району чергову закупку психотропної речовини PVP, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Чоловік збував 1 грам наркотиків за 1 тис. грн. Під час поверхневого огляду у нього знайшли поліетиленовий пакет із марихуаною.Правоохоронці з’ясували, що до протиправної діяльності причетні ще двоє жителів Ковеля, 25 та 29 років. Усі вони займалися збутом наркотичних засобів на території міста.У результаті проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів оперативники вилучили наркотичні засоби, близько 250 гр. психотропної речовини PVP та близько 150 гр. марихуани, частина з яких уже була розфасована та інші речові докази.«Усіх трьох зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.