вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зловили торговців психотропами: подробиці

На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
Волинські правоохоронці викрили банду, які збували наркотики на території міста Ковель.

Співробітники поліції провели у 22-річного жителя Ковельського району чергову закупку психотропної речовини PVP, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО

Чоловік збував 1 грам наркотиків за 1 тис. грн. Під час поверхневого огляду у нього знайшли поліетиленовий пакет із марихуаною.

Правоохоронці з’ясували, що до протиправної діяльності причетні ще двоє жителів Ковеля, 25 та 29 років. Усі вони займалися збутом наркотичних засобів на території міста.

У результаті проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів оперативники вилучили наркотичні засоби, близько 250 гр. психотропної речовини PVP та близько 150 гр. марихуани, частина з яких уже була розфасована та інші речові докази.

«Усіх трьох зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, кримінал, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що може стати гімном Луцька. СПИСОК
Сьогодні, 16:03
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Сьогодні, 16:00
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
Сьогодні, 15:42
ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий проїзд у столичному метро за безконтактними картками Visa*
Сьогодні, 15:35
У Луцькому зоопарку – пухнасте поповнення
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
Сьогодні, 11:48
У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО
02 листопад, 10:32
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
23 жовтень, 08:31
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
14 вересень, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстер-клас з фетру у «Промені»*
Сьогодні, 16:57
 0
Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами
Сьогодні, 16:31
 0
На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
Сьогодні, 16:22
 0
Що може стати гімном Луцька. СПИСОК
Сьогодні, 16:03
 0
Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8