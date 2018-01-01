На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
Сьогодні, 15:42
Волинські правоохоронці викрили банду, які збували наркотики на території міста Ковель.
Співробітники поліції провели у 22-річного жителя Ковельського району чергову закупку психотропної речовини PVP, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
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Чоловік збував 1 грам наркотиків за 1 тис. грн. Під час поверхневого огляду у нього знайшли поліетиленовий пакет із марихуаною.
Правоохоронці з’ясували, що до протиправної діяльності причетні ще двоє жителів Ковеля, 25 та 29 років. Усі вони займалися збутом наркотичних засобів на території міста.
У результаті проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів оперативники вилучили наркотичні засоби, близько 250 гр. психотропної речовини PVP та близько 150 гр. марихуани, частина з яких уже була розфасована та інші речові докази.
«Усіх трьох зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Співробітники поліції провели у 22-річного жителя Ковельського району чергову закупку психотропної речовини PVP, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
Чоловік збував 1 грам наркотиків за 1 тис. грн. Під час поверхневого огляду у нього знайшли поліетиленовий пакет із марихуаною.
Правоохоронці з’ясували, що до протиправної діяльності причетні ще двоє жителів Ковеля, 25 та 29 років. Усі вони займалися збутом наркотичних засобів на території міста.
У результаті проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів оперативники вилучили наркотичні засоби, близько 250 гр. психотропної речовини PVP та близько 150 гр. марихуани, частина з яких уже була розфасована та інші речові докази.
«Усіх трьох зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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