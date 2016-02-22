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Волинські акробатки стали переможницями чемпіонату України

Волинські акробатки стали переможницями чемпіонату України
На чемпіонаті України волинські акробатки зібрали купу нагород.

З 8 по 11 листопада у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Команду Волинської області представляли вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи, які показали вдалий результат.

Жіноча група – Дарина Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцька вибороли золоту нагороду у віковій категорії «13-19».

Жіноча пара Ірина Юхимюк та Софія Чернявська здобули «срібну» нагороду у віковій категорії «13-19».

Також «срібло» чемпіонату у віковій категорії «13-19» здобула жіноча група – Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова та Аліна Олексієнко.

Тренери-викладачі акробаток – Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.


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Теги: спорт, акробатика
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