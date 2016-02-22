Волинські акробатки стали переможницями чемпіонату України
Сьогодні, 11:20
На чемпіонаті України волинські акробатки зібрали купу нагород.
З 8 по 11 листопада у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Команду Волинської області представляли вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи, які показали вдалий результат.
Жіноча група – Дарина Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцька вибороли золоту нагороду у віковій категорії «13-19».
Жіноча пара Ірина Юхимюк та Софія Чернявська здобули «срібну» нагороду у віковій категорії «13-19».
Також «срібло» чемпіонату у віковій категорії «13-19» здобула жіноча група – Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова та Аліна Олексієнко.
Тренери-викладачі акробаток – Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.
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З 8 по 11 листопада у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Команду Волинської області представляли вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи, які показали вдалий результат.
Жіноча група – Дарина Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцька вибороли золоту нагороду у віковій категорії «13-19».
Жіноча пара Ірина Юхимюк та Софія Чернявська здобули «срібну» нагороду у віковій категорії «13-19».
Також «срібло» чемпіонату у віковій категорії «13-19» здобула жіноча група – Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова та Аліна Олексієнко.
Тренери-викладачі акробаток – Кришпінович О.Ю., Пащук В.П.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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