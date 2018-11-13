На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає



Після третьої години ночі 12 листопада на пульт охорони надійшов сигнал спрацювання сигналізації в одному із торгових закладів міста, що на вулиці Луцькій.



Прибувши на місце події, працівники ДСО виявили чоловіка, який «порядкував» у торговому залі магазину «АВС», згрібаючи зі стелажів випивку та закуску.



Під час вияснення обставин події встановили, що до торгового закладу раніше судимий мешканець міста Бровари вдерся, віджавши вхідні пластикові двері. Із собою чоловік прихопив 1 пляшку горілки «Medoff», дві «Арктики», пляшку коньяку, п’ять пачок цигарок, пачку печива та соломки.



Однак усю свою здобич злодій винести не встиг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік намагався обікрасти магазин.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає Володимир Медіа Після третьої години ночі 12 листопада на пульт охорони надійшов сигнал спрацювання сигналізації в одному із торгових закладів міста, що на вулиці Луцькій.Прибувши на місце події, працівники ДСО виявили чоловіка, який «порядкував» у торговому залі магазину «АВС», згрібаючи зі стелажів випивку та закуску.Під час вияснення обставин події встановили, що до торгового закладу раніше судимий мешканець міста Бровари вдерся, віджавши вхідні пластикові двері. Із собою чоловік прихопив 1 пляшку горілки «Medoff», дві «Арктики», пляшку коньяку, п’ять пачок цигарок, пачку печива та соломки.Однак усю свою здобич злодій винести не встиг.

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