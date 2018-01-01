Уночі на Волині невідомі обчистили магазин





Про це пише



Зранку в поліцію надійшло повідомлення про подію.



Злодії віджали ролет, розбили скло вікна та залізли через нього в магазин.



Сума, яку викрали, наразі встановлюється, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 13-го листопада в Нововолинську невідомі залізли в продуктовий магазин та викрали гроші з каси.Про це пише Буг Зранку в поліцію надійшло повідомлення про подію.Злодії віджали ролет, розбили скло вікна та залізли через нього в магазин.Сума, яку викрали, наразі встановлюється, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.Триває слідство.

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