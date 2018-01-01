Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Сьогодні, 19:15
Вночі 13-го листопада в Нововолинську невідомі залізли в продуктовий магазин та викрали гроші з каси.
Про це пише Буг.
Зранку в поліцію надійшло повідомлення про подію.
Злодії віджали ролет, розбили скло вікна та залізли через нього в магазин.
Сума, яку викрали, наразі встановлюється, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.
Триває слідство.
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Про це пише Буг.
Зранку в поліцію надійшло повідомлення про подію.
Злодії віджали ролет, розбили скло вікна та залізли через нього в магазин.
Сума, яку викрали, наразі встановлюється, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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