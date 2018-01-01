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Уночі на Волині невідомі обчистили магазин

Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Вночі 13-го листопада в Нововолинську невідомі залізли в продуктовий магазин та викрали гроші з каси.

Про це пише Буг.

Зранку в поліцію надійшло повідомлення про подію.

Злодії віджали ролет, розбили скло вікна та залізли через нього в магазин.

Сума, яку викрали, наразі встановлюється, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.

Триває слідство.

Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, гроші, кримінал
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