Російські солдати поблизу волинського села 100 років тому

В одному із найбільших цифрових архівів Польщі вдалось відшукати світлини з Волині часів Першої світової війни, які не знайомі читачамПредставлені фото датуються 1915 роком. Чорно-білі кадри, які ви бачите були зроблені поблизу села Свинюхи, сьогодні цей населений пункт носить назву село Привітне і входить в склад Локачинського району Волинської області.На фото можемо побачити російські війська на чолі із Великим князем, який був внуком російського імператора. Під час Першої світової війни князь постійно перебував при ставці верховного головнокомандувача. Був генерал-ад'ютантом. Його основним завданням були постійні поїздки по фронтах з подальшим складанням донесень про загальний стан.До наших часів дійшли спогади очевидців, а саме російських солдат, про бої, які відбувались під Свинюхами в роки Першої світової війни у вересні 1916 року.«13 годин 14 хвилин. Вся лощина перед німецькими окопами в диму і пилу від маси розривів, і з спостережних пунктів нічого не видно. 13 годин 45 хвилин. Прибіг на спостережний пункт командира полку телефоніст 10-ї роти і сказав, що рота зайняла німецький окоп. 13 годин 50 хвилин… Кілька снарядів нашої артилерії потрапили в нашу 10-ю роту. 6-а рота висунута для заповнення розриву між 10-й ротою і армійцями. I і III батальйони після зміни відведені в резерв в с. Скірче, так як втрати дуже значні і до бою в найближчі дні не здатні.В результаті бою на всьому фронті 8-ї армії максимальний успіх досягли 1-а гвардійська дивізія і Модлінський полк. Убито 198 єгерів. Поранено 699 єгерів, з них 54 залишилися в строю.Найзначніші за всю війну перемоги були втоплені в крові... На болотистих берегах Стоходу, біля стертих з лиця землі сіл Свінюхи і Коритниця майже повністю полягли насилу відновлені після кампаній 1914-1915 років війська гвардії...»Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl