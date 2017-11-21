На Чернігівщині перекинувся бус з пасажирами
Сьогодні, 13:25
У Чернігівській області перекинувся пасажирський міжміський мікроавтобус Чернігів-Київ, унаслідок ДТП п'ятеро людей постраждали.
Про це в четвер, 15 листопада, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА,- пише Корреспондент.
Зазначається, що інцидент стався напередодні о 18:30 на 85-му км автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, неподалік від селища Козелець.
"Водій автомобіля Volswagen Transporter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження і були доправлені до лікарні.
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Про це в четвер, 15 листопада, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА,- пише Корреспондент.
Зазначається, що інцидент стався напередодні о 18:30 на 85-му км автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, неподалік від селища Козелець.
"Водій автомобіля Volswagen Transporter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження і були доправлені до лікарні.
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