На Чернігівщині перекинувся бус з пасажирами





Про це в четвер, 15 листопада, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА,- пише Корреспондент.



Зазначається, що інцидент стався напередодні о 18:30 на 85-му км автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, неподалік від селища Козелець.



"Водій автомобіля Volswagen Transporter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.



Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження і були доправлені до лікарні.



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