Куди піти на вихідні у Луцьку: 16-18 листопада
Сьогодні, 11:00
У місті на цей вікенд луцькі організатори підготували чимало подій, спробуйте розвіяти осінню хандру та відволіктися від робочих проблем.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 16 листопада
Подія: відкриття виставки «Знаки часу»
Тип заходу: виставка
Місце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки 24а)
Початок: 16:00
Що обіцяють: Запрошуємо на відкриття виставки робіт учасників VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині "ЗНАКИ ЧАСУ", що відбудеться 16 листопада 2018 року о 16.00 в залах Галереї Мистецтв, Волинської організації національної спілки художників України, що на вулиці. Лесі Українки, 24а.
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)
А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)
Подія: Волонтерський концерт «Реабілітація»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Народна артистка України, солістка Національного радіо України Світлана Мирвода та бард Микола Більшевич потішать українським сучасним романсом і бардівською сучасною піснею.
Подія: «Зiрки Танго»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: KIEV TANGO PROJECT - це кращий інструментальний танго-колектив України. Це вибух емоцій, віртуозної техніки, краси звучання і неймовірно красивий склад інструментів. У музику, яку виконують музиканти просто неможливо не закохатися. Адже це справжній мікс джазу, танго, поп-гармоній, класичної фактури і віртуозності.
У цей вечір ви дізнаєтеся, що таке магія танго! Відчуєте, яке на смак справжнє Танго.
«Чуттєвість і рух, свобода і секс, ритм і мелодія, смуток і пристрасть, надія і спогади, боротьба і ніжність, день і ніч, інь і ян, любов і ненависть ... Все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, відчуваєте , - це танго ... .. », - розповідає Кирило Шарапов, скрипаль-віртуоз і засновник KIEV TANGO PROJECT. - «Все наше життя - це Танго... Ми впевнені, що цей концерт кардинально змінить ваш світогляд, і ви з подивом відкриєте для себе новий аромат життя...
Гостями програми «Зiрки танго» стануть неймовірні і харизматичні танцюристи - Вiталiй Загоруйко та Дарина Матвiйчук, справжнi профессiонали та эксперти. Без їх таланту і хореографії неможливе жодне українське тв-шоу (учасники проекту "Танцюють усі", "Танці з зірками" та iн.).
Стиль, неймовірна енергетика, найвище художнє та професійне виконання в елегантному обрамленні, і, нарешті, фірмове звучання - все це віртуоз-оркестр KIEV TANGO PROJECT.
Субота, 17 листопада
Подія: «День студента». Вечірка
Тип заходу: дискотека
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Одне з найпотужніших свят в році для студентів! Класнюча вечірка, яку радимо файно відсвяткувати і нагудітись разом із своїми одногрупниками! Допомагатиме нам у цьому цього року ведучий Roma Poltarak, який добре знається на розвагах і конкурсах аби вам було шо потім згадати. Звісно, що і фотозвіт з вечірки потім вам у цьому посприяє в разі чого. Плюс шалені танці майже до ранку!
Тому радимо із собою підручників не брати, зошитів теж, а от рушнички не завадять - День Студента цього року обіцяє бути суперспекотним!:)
Подія: Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли Ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і починається неймовірне.
Неділя, 18 листопада
Подія: концерт співачки Джамали
Тип заходу: презентація нового альбому
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala. Зірка презентуватиме новий альбом «Крила». Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі. Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Подія: гурт «YEGANOV PROJECT» (Луцьк). Рок
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Вони повертаються! Гурт "Yeganov Project" на чолі з легендарним музикантом Віталій Єганов знову гратиме в Кораблику. Компанію йому складуть не менш відомі Коля Кобак і Roman Moiseiuk. Хлопці заграють як вже знайомі пісні, так і ті, які звучатимуть вперше у "Оболоні".
Поспішайте забронювати столики аби добряче наплескатись, попідспівувати і натанцюватись.
Вхід вільний
Подія: Стережися Лева
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.
Подія: Концерт гурту Naviband
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Улюбленці Євробачення-2017 презентують першу україномовну пісню дуету «Сумне море». Naviband – це романтичний дует з Білорусі, який підкорив Україну піснею «Гісторыя майго жыцця» та з якою представляв свою країну на Євробаченні 2017 року в Києві. Після успішного виступу на конкурсі гурт став частим гостем на українських концертних майданчиках і фестивалях.
Гурт був створений музикантами Артемом Лук’яненком і Ксенією Жук. За 5 років існування гурт Naviband випустив 4 альбоми переважно білоруськомовних пісень, а у вересні вийшов перший сингл українською мовою – «Сумне море».
Подія: Вінні Пух і всі, всі, всі...
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Хто з дітлахів не знайомий із героєм мультфільмів про Вінні Пуха? Звичайно, цього кумедного і непосидючого плюшевого ведмедика знають усі. Ця вистава – про Вінні Пуха, його друзів та їхні пригоди.
Режисер-постановник – з. д. м. України Б. Азаров;
Художник-постановник – С. Прокоф’єва;
Композитор – В. Полянський.
Подія: концерт «Мелодії і ритми світової музики»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 18:00
Що обіцяють: Шанувальників Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії запрошують на концерт “Мелодії і ритми світової музики”. Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.
Початок концерту – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
16-18 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Вдови
Жанр: трилер, драма, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 10:50, 15:50, 19:40, 22:10
Про що фільм?
У Чикаго настали дуже смутні часи, де кожен виживає як може. Деякі навіть роблять цей такий небезпечний крок у злочинний світ. Небезпечний він ще й тому, що назад вже нічого повернути буде не можна. Після одного невдалого пограбування чотири жінки залишилися вдовами - їхніх чоловіків вбили на ділі. У цих жінок не залишилося нічого - тільки борги їхніх чоловіків. Це ж їх і об'єднує. У цьому світі, повному злочинності, бідності і корупції, ці жінки розуміють, що не можна бути слабкими, що треба диктувати свої правила. Вони вирішили закінчити те, що почали їхні чоловіки. І вони знайдуть тих, хто їх підставив.
Фільм: Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда
Жанр: фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:45, 14:05, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20
Про що фільм?
В кінці першого фільму могутній темний чарівник Геллерт Грін-де-Вальд був спійманий співробітниками МАКУПА (Магічного Конгресу Управління по Північній Америці), не без допомоги Ньюта Саламандера. Виконуючи свою обіцянку, темний маг влаштовує грандіозну втечу і починає збирати прихильників, більшість з яких не знають про його справжню мету: домогтися переваги чарівників над усіма немагічними істотами на планеті. Щоб зірвати плани Грін-де-Вальда, Альбус Дамблдор звертається до свого колишнього студента Ньюта Саламандера, який погоджується допомогти, не підозрюючи, яка небезпека йому загрожує. У чарівному світі, який розколюється на частини любов і вірність перевіряються на міцність, а конфлікт розділяє навіть справжніх друзів і членів сімей.
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Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 16 листопада
Подія: відкриття виставки «Знаки часу»
Тип заходу: виставка
Місце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки 24а)
Початок: 16:00
Що обіцяють: Запрошуємо на відкриття виставки робіт учасників VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині "ЗНАКИ ЧАСУ", що відбудеться 16 листопада 2018 року о 16.00 в залах Галереї Мистецтв, Волинської організації національної спілки художників України, що на вулиці. Лесі Українки, 24а.
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)
А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)
Подія: Волонтерський концерт «Реабілітація»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Народна артистка України, солістка Національного радіо України Світлана Мирвода та бард Микола Більшевич потішать українським сучасним романсом і бардівською сучасною піснею.
Подія: «Зiрки Танго»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: KIEV TANGO PROJECT - це кращий інструментальний танго-колектив України. Це вибух емоцій, віртуозної техніки, краси звучання і неймовірно красивий склад інструментів. У музику, яку виконують музиканти просто неможливо не закохатися. Адже це справжній мікс джазу, танго, поп-гармоній, класичної фактури і віртуозності.
У цей вечір ви дізнаєтеся, що таке магія танго! Відчуєте, яке на смак справжнє Танго.
«Чуттєвість і рух, свобода і секс, ритм і мелодія, смуток і пристрасть, надія і спогади, боротьба і ніжність, день і ніч, інь і ян, любов і ненависть ... Все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, відчуваєте , - це танго ... .. », - розповідає Кирило Шарапов, скрипаль-віртуоз і засновник KIEV TANGO PROJECT. - «Все наше життя - це Танго... Ми впевнені, що цей концерт кардинально змінить ваш світогляд, і ви з подивом відкриєте для себе новий аромат життя...
Гостями програми «Зiрки танго» стануть неймовірні і харизматичні танцюристи - Вiталiй Загоруйко та Дарина Матвiйчук, справжнi профессiонали та эксперти. Без їх таланту і хореографії неможливе жодне українське тв-шоу (учасники проекту "Танцюють усі", "Танці з зірками" та iн.).
Стиль, неймовірна енергетика, найвище художнє та професійне виконання в елегантному обрамленні, і, нарешті, фірмове звучання - все це віртуоз-оркестр KIEV TANGO PROJECT.
Субота, 17 листопада
Подія: «День студента». Вечірка
Тип заходу: дискотека
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Одне з найпотужніших свят в році для студентів! Класнюча вечірка, яку радимо файно відсвяткувати і нагудітись разом із своїми одногрупниками! Допомагатиме нам у цьому цього року ведучий Roma Poltarak, який добре знається на розвагах і конкурсах аби вам було шо потім згадати. Звісно, що і фотозвіт з вечірки потім вам у цьому посприяє в разі чого. Плюс шалені танці майже до ранку!
Тому радимо із собою підручників не брати, зошитів теж, а от рушнички не завадять - День Студента цього року обіцяє бути суперспекотним!:)
Подія: Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли Ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і починається неймовірне.
Неділя, 18 листопада
Подія: концерт співачки Джамали
Тип заходу: презентація нового альбому
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala. Зірка презентуватиме новий альбом «Крила». Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі. Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Подія: гурт «YEGANOV PROJECT» (Луцьк). Рок
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Вони повертаються! Гурт "Yeganov Project" на чолі з легендарним музикантом Віталій Єганов знову гратиме в Кораблику. Компанію йому складуть не менш відомі Коля Кобак і Roman Moiseiuk. Хлопці заграють як вже знайомі пісні, так і ті, які звучатимуть вперше у "Оболоні".
Поспішайте забронювати столики аби добряче наплескатись, попідспівувати і натанцюватись.
Вхід вільний
Подія: Стережися Лева
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.
Подія: Концерт гурту Naviband
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Улюбленці Євробачення-2017 презентують першу україномовну пісню дуету «Сумне море». Naviband – це романтичний дует з Білорусі, який підкорив Україну піснею «Гісторыя майго жыцця» та з якою представляв свою країну на Євробаченні 2017 року в Києві. Після успішного виступу на конкурсі гурт став частим гостем на українських концертних майданчиках і фестивалях.
Гурт був створений музикантами Артемом Лук’яненком і Ксенією Жук. За 5 років існування гурт Naviband випустив 4 альбоми переважно білоруськомовних пісень, а у вересні вийшов перший сингл українською мовою – «Сумне море».
Подія: Вінні Пух і всі, всі, всі...
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Хто з дітлахів не знайомий із героєм мультфільмів про Вінні Пуха? Звичайно, цього кумедного і непосидючого плюшевого ведмедика знають усі. Ця вистава – про Вінні Пуха, його друзів та їхні пригоди.
Режисер-постановник – з. д. м. України Б. Азаров;
Художник-постановник – С. Прокоф’єва;
Композитор – В. Полянський.
Подія: концерт «Мелодії і ритми світової музики»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 18:00
Що обіцяють: Шанувальників Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії запрошують на концерт “Мелодії і ритми світової музики”. Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.
Початок концерту – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
16-18 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Вдови
Жанр: трилер, драма, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 10:50, 15:50, 19:40, 22:10
Про що фільм?
У Чикаго настали дуже смутні часи, де кожен виживає як може. Деякі навіть роблять цей такий небезпечний крок у злочинний світ. Небезпечний він ще й тому, що назад вже нічого повернути буде не можна. Після одного невдалого пограбування чотири жінки залишилися вдовами - їхніх чоловіків вбили на ділі. У цих жінок не залишилося нічого - тільки борги їхніх чоловіків. Це ж їх і об'єднує. У цьому світі, повному злочинності, бідності і корупції, ці жінки розуміють, що не можна бути слабкими, що треба диктувати свої правила. Вони вирішили закінчити те, що почали їхні чоловіки. І вони знайдуть тих, хто їх підставив.
Фільм: Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда
Жанр: фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:45, 14:05, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20
Про що фільм?
В кінці першого фільму могутній темний чарівник Геллерт Грін-де-Вальд був спійманий співробітниками МАКУПА (Магічного Конгресу Управління по Північній Америці), не без допомоги Ньюта Саламандера. Виконуючи свою обіцянку, темний маг влаштовує грандіозну втечу і починає збирати прихильників, більшість з яких не знають про його справжню мету: домогтися переваги чарівників над усіма немагічними істотами на планеті. Щоб зірвати плани Грін-де-Вальда, Альбус Дамблдор звертається до свого колишнього студента Ньюта Саламандера, який погоджується допомогти, не підозрюючи, яка небезпека йому загрожує. У чарівному світі, який розколюється на частини любов і вірність перевіряються на міцність, а конфлікт розділяє навіть справжніх друзів і членів сімей.
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