У місті на цей вікенд луцькі організатори підготували чимало подій, спробуйте розвіяти осінню хандру та відволіктися від робочих проблем.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: виставкаМісце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки 24а)Початок: 16:00Що обіцяють: Запрошуємо на відкриття виставки робіт учасників VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині "ЗНАКИ ЧАСУ", що відбудеться 16 листопада 2018 року о 16.00 в залах Галереї Мистецтв, Волинської організації національної спілки художників України, що на вулиці. Лесі Українки, 24а.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Народна артистка України, солістка Національного радіо України Світлана Мирвода та бард Микола Більшевич потішать українським сучасним романсом і бардівською сучасною піснею.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: KIEV TANGO PROJECT - це кращий інструментальний танго-колектив України. Це вибух емоцій, віртуозної техніки, краси звучання і неймовірно красивий склад інструментів. У музику, яку виконують музиканти просто неможливо не закохатися. Адже це справжній мікс джазу, танго, поп-гармоній, класичної фактури і віртуозності.У цей вечір ви дізнаєтеся, що таке магія танго! Відчуєте, яке на смак справжнє Танго.«Чуттєвість і рух, свобода і секс, ритм і мелодія, смуток і пристрасть, надія і спогади, боротьба і ніжність, день і ніч, інь і ян, любов і ненависть ... Все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, відчуваєте , - це танго ... .. », - розповідає Кирило Шарапов, скрипаль-віртуоз і засновник KIEV TANGO PROJECT. - «Все наше життя - це Танго... Ми впевнені, що цей концерт кардинально змінить ваш світогляд, і ви з подивом відкриєте для себе новий аромат життя...Гостями програми «Зiрки танго» стануть неймовірні і харизматичні танцюристи - Вiталiй Загоруйко та Дарина Матвiйчук, справжнi профессiонали та эксперти. Без їх таланту і хореографії неможливе жодне українське тв-шоу (учасники проекту "Танцюють усі", "Танці з зірками" та iн.).Стиль, неймовірна енергетика, найвище художнє та професійне виконання в елегантному обрамленні, і, нарешті, фірмове звучання - все це віртуоз-оркестр KIEV TANGO PROJECT.Подія:Тип заходу: дискотекаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Одне з найпотужніших свят в році для студентів! Класнюча вечірка, яку радимо файно відсвяткувати і нагудітись разом із своїми одногрупниками! Допомагатиме нам у цьому цього року ведучий Roma Poltarak, який добре знається на розвагах і конкурсах аби вам було шо потім згадати. Звісно, що і фотозвіт з вечірки потім вам у цьому посприяє в разі чого. Плюс шалені танці майже до ранку!Тому радимо із собою підручників не брати, зошитів теж, а от рушнички не завадять - День Студента цього року обіцяє бути суперспекотним!:)Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли Ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і починається неймовірне.Подія:Тип заходу: презентація нового альбомуМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala. Зірка презентуватиме новий альбом «Крила». Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі. Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Вони повертаються! Гурт "Yeganov Project" на чолі з легендарним музикантом Віталій Єганов знову гратиме в Кораблику. Компанію йому складуть не менш відомі Коля Кобак і Roman Moiseiuk. Хлопці заграють як вже знайомі пісні, так і ті, які звучатимуть вперше у "Оболоні".Поспішайте забронювати столики аби добряче наплескатись, попідспівувати і натанцюватись.Вхід вільнийПодія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Улюбленці Євробачення-2017 презентують першу україномовну пісню дуету «Сумне море». Naviband – це романтичний дует з Білорусі, який підкорив Україну піснею «Гісторыя майго жыцця» та з якою представляв свою країну на Євробаченні 2017 року в Києві. Після успішного виступу на конкурсі гурт став частим гостем на українських концертних майданчиках і фестивалях.Гурт був створений музикантами Артемом Лук’яненком і Ксенією Жук. За 5 років існування гурт Naviband випустив 4 альбоми переважно білоруськомовних пісень, а у вересні вийшов перший сингл українською мовою – «Сумне море».Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Хто з дітлахів не знайомий із героєм мультфільмів про Вінні Пуха? Звичайно, цього кумедного і непосидючого плюшевого ведмедика знають усі. Ця вистава – про Вінні Пуха, його друзів та їхні пригоди.Режисер-постановник – з. д. м. України Б. Азаров;Художник-постановник – С. Прокоф’єва;Композитор – В. Полянський.Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: Шанувальників Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії запрошують на концерт “Мелодії і ритми світової музики”. Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька.У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.Початок концерту – о 18.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.Фільм:Жанр: трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 10:50, 15:50, 19:40, 22:10Про що фільм?У Чикаго настали дуже смутні часи, де кожен виживає як може. Деякі навіть роблять цей такий небезпечний крок у злочинний світ. Небезпечний він ще й тому, що назад вже нічого повернути буде не можна. Після одного невдалого пограбування чотири жінки залишилися вдовами - їхніх чоловіків вбили на ділі. У цих жінок не залишилося нічого - тільки борги їхніх чоловіків. Це ж їх і об'єднує. У цьому світі, повному злочинності, бідності і корупції, ці жінки розуміють, що не можна бути слабкими, що треба диктувати свої правила. Вони вирішили закінчити те, що почали їхні чоловіки. І вони знайдуть тих, хто їх підставив.Фільм:Жанр: фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:15, 12:45, 14:05, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20Про що фільм?В кінці першого фільму могутній темний чарівник Геллерт Грін-де-Вальд був спійманий співробітниками МАКУПА (Магічного Конгресу Управління по Північній Америці), не без допомоги Ньюта Саламандера. Виконуючи свою обіцянку, темний маг влаштовує грандіозну втечу і починає збирати прихильників, більшість з яких не знають про його справжню мету: домогтися переваги чарівників над усіма немагічними істотами на планеті. Щоб зірвати плани Грін-де-Вальда, Альбус Дамблдор звертається до свого колишнього студента Ньюта Саламандера, який погоджується допомогти, не підозрюючи, яка небезпека йому загрожує. У чарівному світі, який розколюється на частини любов і вірність перевіряються на міцність, а конфлікт розділяє навіть справжніх друзів і членів сімей.