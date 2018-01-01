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У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів

У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів
У Луцьку поскаржилися на водія маршрутного таксі №9, який не підібрав на зупинці клас дітей.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" поділилася Наталія Левкович.

"Дуже хочу зробити відомим водія маршрутного таксі №9 (здається, номер АС 6978 ... ), який, побачивши, що на зупинці "Там-Там Еспрес" на пр. Відродження його послугами хоче скористатись клас діток, просто поїхав собі далі. Сумно, неприємно. P.S. До того ж йшов дощ", - пише жінка.

У коментарях лучани діляться, що таку ситуацію бачать уже не вперше.

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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Коментарі 5
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В данному випадку розділяю ставлення водія. В маршрутці не більше 32 посадкових місць, разом зі стоячими. А туда цілий клас... Інші люди мають йти пішки... Що, тролейбуси вже відмінили? Та і ходять вони частіше маршруток.
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Треба починати бити морди тим дібілам. Хватить їх терпіти
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Таке саме явище бачів сьогодні в Ківерцях.Напевно тре було сфотати і в соц мережу,щоб навчіти.
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Начнеш розділяти коли.... Коли лікар з швидкої не захоче піднятись пішки на 9 поверх.Скаже щоб майстра викликали до ліфта. Коли пожежник не захоче їхати в село на пожежу бо машину помив а в селі болото і скаже а що води і відер в вас немає? Ну і коли твоя дитина буде стояти а дядя маршрутчик порадить на наступну зачекати або взагалі не стане.
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Читачу:
1.Час події з 11 до 12 год, - у цей час люди на роботу уже не їдуть
2. Вкажіть нормативний документ, де написано, що діти обов`язково повинні їздити тролейбусами?
3. Маршрутка була не переповнена.
4. Якби за мною стояла група дорослих, він також би не зупинився?!
Коли я зупиняла маршрутку, водій почав здійснювати маневр зупинки, а коли зрозумів, що збираюся везти дітей, чкурнув геть!
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