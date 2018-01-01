У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів

У Луцьку поскаржилися на водія маршрутного таксі №9, який не підібрав на зупинці клас дітей.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" поділилася"Дуже хочу зробити відомим водія маршрутного таксі №9 (здається, номер АС 6978 ... ), який, побачивши, що на зупинці "Там-Там Еспрес" на пр. Відродження його послугами хоче скористатись клас діток, просто поїхав собі далі. Сумно, неприємно. P.S. До того ж йшов дощ", - пише жінка.У коментарях лучани діляться, що таку ситуацію бачать уже не вперше.