У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів
Сьогодні, 16:35
У Луцьку поскаржилися на водія маршрутного таксі №9, який не підібрав на зупинці клас дітей.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" поділилася Наталія Левкович.
"Дуже хочу зробити відомим водія маршрутного таксі №9 (здається, номер АС 6978 ... ), який, побачивши, що на зупинці "Там-Там Еспрес" на пр. Відродження його послугами хоче скористатись клас діток, просто поїхав собі далі. Сумно, неприємно. P.S. До того ж йшов дощ", - пише жінка.
У коментарях лучани діляться, що таку ситуацію бачать уже не вперше.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" поділилася Наталія Левкович.
"Дуже хочу зробити відомим водія маршрутного таксі №9 (здається, номер АС 6978 ... ), який, побачивши, що на зупинці "Там-Там Еспрес" на пр. Відродження його послугами хоче скористатись клас діток, просто поїхав собі далі. Сумно, неприємно. P.S. До того ж йшов дощ", - пише жінка.
У коментарях лучани діляться, що таку ситуацію бачать уже не вперше.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:У Луцьку водій маршрутки дверима затиснув жінку
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Коментарі 5
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1.Час події з 11 до 12 год, - у цей час люди на роботу уже не їдуть
2. Вкажіть нормативний документ, де написано, що діти обов`язково повинні їздити тролейбусами?
3. Маршрутка була не переповнена.
4. Якби за мною стояла група дорослих, він також би не зупинився?!
Коли я зупиняла маршрутку, водій почав здійснювати маневр зупинки, а коли зрозумів, що збираюся везти дітей, чкурнув геть!