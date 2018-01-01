Пігулки з мультиками: волинян викрили на масштабній контрабанді з Європи

Трьом учасникам організованої злочинної групи, у складі якої є волиняни, повідомили про підозру у контрабанді наркотичних засобів та незаконному зберіганні прекурсорів.На підставі зібраних прокурором та слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області доказів встановлена причетність до вчинення злочинів трьох осіб – жителів Волинської та Черкаської областей, - повідомили у рівненській прокуратурі."Спільники налагодили канал систематичного переправлення з-за кордону в Україну прекурсорів, обіг яких в державі обмежено та щодо них застосовано заходи контролю. У схемі незаконної контрабанди прекурсорів та їх збуту в нашій країні організатором розподілено роль кожного виконавця, які вживали заходи маскування незаконних операцій", - йдеться у повідомленні.Проте злочинну діяльність викрили правоохоронці у березні 2018 року під час переправлення зловмисниками автомобілем через митний пост «Ягодин» Волинської митниці в Україну майже 34 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок, які вилучили.Всього ж за увесь період протиправної діяльності організованої злочинної групи, а саме – з вересня 2017 по березень 2018 року, її учасники перемістили з території європейських країн майже 200 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок загальною вартістю близько 2 млн гривень.Нині досудове розслідування триває. До усіх підозрюваних судом застосовано запобіжні заходи: організатору злочинної групи – у виді тримання під вартою, іншим двом спільникам – особисте зобов’язання.