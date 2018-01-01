вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пігулки з мультиками: волинян викрили на масштабній контрабанді з Європи

Пігулки з мультиками: волинян викрили на масштабній контрабанді з Європи
Трьом учасникам організованої злочинної групи, у складі якої є волиняни, повідомили про підозру у контрабанді наркотичних засобів та незаконному зберіганні прекурсорів.

На підставі зібраних прокурором та слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області доказів встановлена причетність до вчинення злочинів трьох осіб – жителів Волинської та Черкаської областей, - повідомили у рівненській прокуратурі.

"Спільники налагодили канал систематичного переправлення з-за кордону в Україну прекурсорів, обіг яких в державі обмежено та щодо них застосовано заходи контролю. У схемі незаконної контрабанди прекурсорів та їх збуту в нашій країні організатором розподілено роль кожного виконавця, які вживали заходи маскування незаконних операцій", - йдеться у повідомленні.

Проте злочинну діяльність викрили правоохоронці у березні 2018 року під час переправлення зловмисниками автомобілем через митний пост «Ягодин» Волинської митниці в Україну майже 34 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок, які вилучили.

Всього ж за увесь період протиправної діяльності організованої злочинної групи, а саме – з вересня 2017 по березень 2018 року, її учасники перемістили з території європейських країн майже 200 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок загальною вартістю близько 2 млн гривень.

Нині досудове розслідування триває. До усіх підозрюваних судом застосовано запобіжні заходи: організатору злочинної групи – у виді тримання під вартою, іншим двом спільникам – особисте зобов’язання.

Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, кримінал, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тарас Шкітер розповів про ідею створення проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
У селі на Волині жінка отруїлась чадним газом і померла
Сьогодні, 16:55
Пігулки з мультиками: волинян викрили на масштабній контрабанді з Європи
Сьогодні, 16:47
«Люди тут розуміють свою відповідальність»: Олександр Савченко відвідав Тростянець
Сьогодні, 16:44
У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
На Волині зловили торговців психотропами: подробиці На Волині зловили торговців психотропами: подробиці
12 листопад, 15:42
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
12 листопад, 11:48
У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО
02 листопад, 10:32
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
23 жовтень, 08:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не знав, хто він і звідки: волиняни допомогли дезорієнтованому хлопцю
Сьогодні, 18:01
 0
14% імпортних товарів на Волині – з Росії
Сьогодні, 17:56
 0
Лучанина кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 17:51
 0
Найкращі зимові курорти Грузії для українців*
Сьогодні, 17:45
 0
Стрілянина у Луцьку: арештували четвертого підозрюваного
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8