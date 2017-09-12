На Волині ремонтуватимуть машину, яка знімалася у фільмі «Кіборги»
Сьогодні, 18:08
На Турійщині ремонтуватимуть автомобіль, який знімався у популярному українському фільмі «Кіборги».
Машину марки Volkswagen T4 доставили просто з передової. Про це Район.Турійськ повідомив волонтер та активіст Сергій Приходько.
Авто потребує потребує заміни двигуна, ремонту «підвіски», заміни мастила, гальмівних колодок і ремонту кузова. Усе це вартує чималих коштів, тож охочі, які готові допомогти бійцям, можуть пожертвувати кошти за такими реквізитами:
Картка ПриватБанку: 5168757352975975 Приходько Сергій.
До слова, після ремонту автомобіль знову передадуть на фронт.
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Машину марки Volkswagen T4 доставили просто з передової. Про це Район.Турійськ повідомив волонтер та активіст Сергій Приходько.
Авто потребує потребує заміни двигуна, ремонту «підвіски», заміни мастила, гальмівних колодок і ремонту кузова. Усе це вартує чималих коштів, тож охочі, які готові допомогти бійцям, можуть пожертвувати кошти за такими реквізитами:
Картка ПриватБанку: 5168757352975975 Приходько Сергій.
До слова, після ремонту автомобіль знову передадуть на фронт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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