На Волині ремонтуватимуть машину, яка знімалася у фільмі «Кіборги»





Машину марки Volkswagen T4 доставили просто з передової. Про це Сергій Приходько.



Авто потребує потребує заміни двигуна, ремонту «підвіски», заміни мастила, гальмівних колодок і ремонту кузова. Усе це вартує чималих коштів, тож охочі, які готові допомогти бійцям, можуть пожертвувати кошти за такими реквізитами:



Картка ПриватБанку: 5168757352975975 Приходько Сергій.



До слова, після ремонту автомобіль знову передадуть на фронт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Турійщині ремонтуватимуть автомобіль, який знімався у популярному українському фільмі «Кіборги».Машину марки Volkswagen T4 доставили просто з передової. Про це Район.Турійськ повідомив волонтер та активістАвто потребує потребує заміни двигуна, ремонту «підвіски», заміни мастила, гальмівних колодок і ремонту кузова. Усе це вартує чималих коштів, тож охочі, які готові допомогти бійцям, можуть пожертвувати кошти за такими реквізитами:До слова, після ремонту автомобіль знову передадуть на фронт.

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