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На Волині ремонтуватимуть машину, яка знімалася у фільмі «Кіборги»

На Волині ремонтуватимуть машину, яка знімалася у фільмі «Кіборги»
На Турійщині ремонтуватимуть автомобіль, який знімався у популярному українському фільмі «Кіборги».

Машину марки Volkswagen T4 доставили просто з передової. Про це Район.Турійськ повідомив волонтер та активіст Сергій Приходько.

Авто потребує потребує заміни двигуна, ремонту «підвіски», заміни мастила, гальмівних колодок і ремонту кузова. Усе це вартує чималих коштів, тож охочі, які готові допомогти бійцям, можуть пожертвувати кошти за такими реквізитами:

Картка ПриватБанку: 5168757352975975 Приходько Сергій.

До слова, після ремонту автомобіль знову передадуть на фронт.

На Волині ремонтуватимуть машину, яка знімалася у фільмі «Кіборги»

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Теги: ремонт, АТО, машина
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