Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція

звільнення директорки Світлани Степанюк.



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Зустріч відбулася сьогодні, 15 листопада. Виконувачка обов’язків голови Ківерцівської районної ради Тамара Чигрин запропонувала розглянути це запитання депутатам, однак у залі не змогли узгодити кандидатуру нового директора та як законно звільнити Світлану Степанюк.



Зрештою, обурені батьки оточили Тамару Чигрин і довго не випускали додому з приміщення ради, співали гімн. Лише викликавши поліцію вона змогла покинути приміщення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки учнів школи села Озеро на засіданні Ківерцівської районної ради вимагалиПро це повідомляє Район. Ківерці Зустріч відбулася сьогодні, 15 листопада. Виконувачка обов’язків голови Ківерцівської районної ради Тамара Чигрин запропонувала розглянути це запитання депутатам, однак у залі не змогли узгодити кандидатуру нового директора та як законно звільнити Світлану Степанюк.Зрештою, обурені батьки оточили Тамару Чигрин і довго не випускали додому з приміщення ради, співали гімн. Лише викликавши поліцію вона змогла покинути приміщення.

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