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Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція

Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція
Батьки учнів школи села Озеро на засіданні Ківерцівської районної ради вимагали звільнення директорки Світлани Степанюк.

Про це повідомляє Район. Ківерці.

Зустріч відбулася сьогодні, 15 листопада. Виконувачка обов’язків голови Ківерцівської районної ради Тамара Чигрин запропонувала розглянути це запитання депутатам, однак у залі не змогли узгодити кандидатуру нового директора та як законно звільнити Світлану Степанюк.

Зрештою, обурені батьки оточили Тамару Чигрин і довго не випускали додому з приміщення ради, співали гімн. Лише викликавши поліцію вона змогла покинути приміщення.


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Теги: школа, скандал, Волинь
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Коментарі 1
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Зрештою причому тут виконувач обов'язків голови райради? На місці батьків треба створити неможливість перебування у приміщенні школи того ВЄЛІКОГО педагога. Судячи з попередніх публікацій там їх солідна орава...
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