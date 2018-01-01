У Луцьку відомий бренд шукає героїв для відеоролика
Сьогодні, 11:37
Лучан запрошують взяти участь у зйомці ролика для бренду Novellina.
Про це стало відомо зі сторінки бренду у Facebook.
Умови для учасників такі:
- хлопці та дівчата віком до 25 років.
- яскрава зовнішність, пірсинг, тату, веснянки вітаються.
- відсутність комплексів, харизма й драйв.
«Ми оберемо 20 учасників на головні та другорядні ролі.
Коли? 3 грудня – кастинг з 17:00 до 19:00. 4 грудня – зйомка.
Де? Місто Луцьк, клуб MOJO Disco & Karaoke, що на вулиці Ковельська, 16.
Приходь і запалюй разом з Novellina!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо зі сторінки бренду у Facebook.
Умови для учасників такі:
- хлопці та дівчата віком до 25 років.
- яскрава зовнішність, пірсинг, тату, веснянки вітаються.
- відсутність комплексів, харизма й драйв.
«Ми оберемо 20 учасників на головні та другорядні ролі.
Коли? 3 грудня – кастинг з 17:00 до 19:00. 4 грудня – зйомка.
Де? Місто Луцьк, клуб MOJO Disco & Karaoke, що на вулиці Ковельська, 16.
Приходь і запалюй разом з Novellina!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком дотла згоріла хата
Сьогодні, 11:42
У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку відомий бренд шукає героїв для відеоролика
Сьогодні, 11:37
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Медіа