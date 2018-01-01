У Луцьку відомий бренд шукає героїв для відеоролика

Лучан запрошують взяти участь у зйомці ролика для бренду Novellina.Про це стало відомо зі сторінки бренду у Facebook.Умови для учасників такі:- хлопці та дівчата віком до 25 років.- яскрава зовнішність, пірсинг, тату, веснянки вітаються.- відсутність комплексів, харизма й драйв.«Ми оберемо 20 учасників на головні та другорядні ролі.Коли? 3 грудня – кастинг з 17:00 до 19:00. 4 грудня – зйомка.Де? Місто Луцьк, клуб MOJO Disco & Karaoke, що на вулиці Ковельська, 16.Приходь і запалюй разом з Novellina!» – йдеться у дописі.