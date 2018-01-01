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У Луцьку відомий бренд шукає героїв для відеоролика

У Луцьку відомий бренд шукає героїв для відеоролика
Лучан запрошують взяти участь у зйомці ролика для бренду Novellina.

Про це стало відомо зі сторінки бренду у Facebook.

Умови для учасників такі:

- хлопці та дівчата віком до 25 років.
- яскрава зовнішність, пірсинг, тату, веснянки вітаються.
- відсутність комплексів, харизма й драйв.

«Ми оберемо 20 учасників на головні та другорядні ролі.

Коли? 3 грудня – кастинг з 17:00 до 19:00. 4 грудня – зйомка.

Де? Місто Луцьк, клуб MOJO Disco & Karaoke, що на вулиці Ковельська, 16.

Приходь і запалюй разом з Novellina!» – йдеться у дописі.

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Теги: Fragolino Novellina, зйомки, кастинг
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