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У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*

У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
Тільки до кінця листопада у Ковелі можна купити 1-кімнатну квартиру всього за $15 000.

Акційна ціна на такі квартири у житловому комплексі «Парковий квартал» діє лише до 30 листопада 2018 року – наголошують у Будівельній компанії «Інвестор», – передає Перший.

Там додають, що таких квартир у житловому комплексі «Парковий квартал» лишилося всього кілька.

Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво вже другого будинку ЖК «Парковий квартал».

ПРО КВАРТИРУ

Квартира, яку можна купити за такою вигідною ціною, має площу 40,2 кв.м. У вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.

У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*


Квартира оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.

Житло продається з повністю готовою електропроводкою. У квартиру також заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.

ПРО «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

На території «Паркового кварталу» є місця для парковки.

Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд.

Встановлені дитячий та спортивний майданчики.

У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*


«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».

У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*


Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою:

м.Ковель, вул. Глібова, 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії «Інвестор».

Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:

096 030 20 10

Facebook: Будівельна компанія Інвестор.

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор
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