У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*





Акційна ціна на такі квартири у житловому комплексі



Там додають, що таких квартир у житловому комплексі «Парковий квартал» лишилося всього кілька.







ПРО КВАРТИРУ



Квартира, яку можна купити за такою вигідною ціною, має площу 40,2 кв.м. У вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.







Квартира оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.



Житло продається з повністю готовою електропроводкою. У квартиру також заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.



ПРО «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»



На території «Паркового кварталу» є місця для парковки.



Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд.



Встановлені дитячий та спортивний майданчики.







«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».







Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою:



м.Ковель, вул. Глібова, 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії «



Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тільки до кінця листопада у Ковелі можна купити 1-кімнатну квартиру всього за $15 000.Акційна ціна на такі квартири у житловому комплексі «Парковий квартал» діє лише до 30 листопада 2018 року – наголошують у Будівельній компанії «Інвестор» , – передає Перший Там додають, що таких квартир у житловому комплексі «Парковий квартал» лишилося всього кілька. Нагадаємо , що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво вже другого будинку ЖК «Парковий квартал».Квартира, яку можна купити за такою вигідною ціною, має площу 40,2 кв.м. У вартість входить тепла підлога у кухні та санвузлі, вхідні металеві двері, металопластикові вікна.Квартира оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.Житло продається з повністю готовою електропроводкою. У квартиру також заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.На території «Паркового кварталу» є місця для парковки.Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд.Встановлені дитячий та спортивний майданчики.«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою:(між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії « Інвестор ».Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:Facebook: Будівельна компанія Інвестор Instagram: bud.investor Сайт: www.investor.lutsk.ua

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