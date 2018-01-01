«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода
Сьогодні, 18:35
На пішохідному переході центрі Луцька, поблизу ЦУМу, після дощу стоїть вода на проїжджій частині.
Про це на платформі "Відрите місто" повідомив користувач Roman F.
"Дуже трагікомічна ситуація. Ніби боролись з підтопленням на дорозі, але якось не до кінця. Не вистачило 2м лотка з решіткою? З пониження тротуару пішохід потрапляє прямо в баюру. Так не повинно бути!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відрите місто" повідомив користувач Roman F.
"Дуже трагікомічна ситуація. Ніби боролись з підтопленням на дорозі, але якось не до кінця. Не вистачило 2м лотка з решіткою? З пониження тротуару пішохід потрапляє прямо в баюру. Так не повинно бути!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
У «Промені» виступить Сергій Бабкін*
Сьогодні, 18:46
У Луцьку тільки один будинок лишається без опалення
Сьогодні, 18:36
«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода
Сьогодні, 18:35
Медіа