«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода

На пішохідному переході центрі Луцька, поблизу ЦУМу, після дощу стоїть вода на проїжджій частині.Про це на платформі "Відрите місто" повідомив користувач"Дуже трагікомічна ситуація. Ніби боролись з підтопленням на дорозі, але якось не до кінця. Не вистачило 2м лотка з решіткою? З пониження тротуару пішохід потрапляє прямо в баюру. Так не повинно бути!" - йдеться у повідомленні.