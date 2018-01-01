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«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода

«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода
На пішохідному переході центрі Луцька, поблизу ЦУМу, після дощу стоїть вода на проїжджій частині.

Про це на платформі "Відрите місто" повідомив користувач Roman F.

"Дуже трагікомічна ситуація. Ніби боролись з підтопленням на дорозі, але якось не до кінця. Не вистачило 2м лотка з решіткою? З пониження тротуару пішохід потрапляє прямо в баюру. Так не повинно бути!" - йдеться у повідомленні.

«Пішохід потрапляє прямо в баюру»: на дорозі в центрі Луцька стоїть вода

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Теги: перехід, благоустрій, Луцьк, вулиця
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