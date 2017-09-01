На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Жителі селища Іваничі стурбовані тим, що у приміщенні колишньої лікарні часто перебувають алко- та наркозалежні.
Про це вони розповіли виданню БУГ.
Люди просять зробити щось із закинутими приміщеннями, адже проходити повз них навіть вдень буває страшно.
Про «фільми жахів» біля будівель старої лікарні в Іваничах неодноразово писали місцеві активісти та жителі селища. Колишні відділення «приглянулись» безхатькам, алкогозалежним і наркоманам, які тут їдять, п'ють і справляють нужду.
Підтвердженням цьому є фото, надані місцевими мешканцями виданню.
Рятувальники інформують, що лише за останній рік 4 рази виїжджали до старої лікарні на гасіння пожеж.
Нагадаємо, що востаннє загоряння у будівлі колишньої Іваничівської лікарні трапилося у ніч з 18 на 19 жовтня. На місці події працювала одна автівка пожежників, вогонь ліквідували за 15 хвилин.
Під час інциденту ніхто не постраждав.
Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Іваничівському відділенні поліції повідомляють, що в зв’язку з ситуацією змінено маршрут руху патрулів – вони двічі вдень та тричі вночі виїжджають на територію лікарні. Кажуть, підозра у скоєному лежить на дітях, які постійно тут збираються. Однак доказів у причетності конкретних осіб до підпалу приміщень чи спричинення пожежі немає.
Працівниками правоохоронних органів проведено бесіду з особами, яким передані у власність будівлі лікарні. Крім того, люди самі організували нічне чергування та проводять певні заходи задля збереження майна.
«На даний час ситуація стабілізувалася. Ми робимо все, що від нас залежить у межах чинного законодавства», – пояснюють у поліції.
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Про це вони розповіли виданню БУГ.
Люди просять зробити щось із закинутими приміщеннями, адже проходити повз них навіть вдень буває страшно.
Про «фільми жахів» біля будівель старої лікарні в Іваничах неодноразово писали місцеві активісти та жителі селища. Колишні відділення «приглянулись» безхатькам, алкогозалежним і наркоманам, які тут їдять, п'ють і справляють нужду.
Підтвердженням цьому є фото, надані місцевими мешканцями виданню.
Рятувальники інформують, що лише за останній рік 4 рази виїжджали до старої лікарні на гасіння пожеж.
Нагадаємо, що востаннє загоряння у будівлі колишньої Іваничівської лікарні трапилося у ніч з 18 на 19 жовтня. На місці події працювала одна автівка пожежників, вогонь ліквідували за 15 хвилин.
Під час інциденту ніхто не постраждав.
Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Іваничівському відділенні поліції повідомляють, що в зв’язку з ситуацією змінено маршрут руху патрулів – вони двічі вдень та тричі вночі виїжджають на територію лікарні. Кажуть, підозра у скоєному лежить на дітях, які постійно тут збираються. Однак доказів у причетності конкретних осіб до підпалу приміщень чи спричинення пожежі немає.
Працівниками правоохоронних органів проведено бесіду з особами, яким передані у власність будівлі лікарні. Крім того, люди самі організували нічне чергування та проводять певні заходи задля збереження майна.
«На даний час ситуація стабілізувалася. Ми робимо все, що від нас залежить у межах чинного законодавства», – пояснюють у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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