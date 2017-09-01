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На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО

На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
Жителі селища Іваничі стурбовані тим, що у приміщенні колишньої лікарні часто перебувають алко- та наркозалежні.

Про це вони розповіли виданню БУГ.

Люди просять зробити щось із закинутими приміщеннями, адже проходити повз них навіть вдень буває страшно.

Про «фільми жахів» біля будівель старої лікарні в Іваничах неодноразово писали місцеві активісти та жителі селища. Колишні відділення «приглянулись» безхатькам, алкогозалежним і наркоманам, які тут їдять, п'ють і справляють нужду.

Підтвердженням цьому є фото, надані місцевими мешканцями виданню.

Рятувальники інформують, що лише за останній рік 4 рази виїжджали до старої лікарні на гасіння пожеж.

Нагадаємо, що востаннє загоряння у будівлі колишньої Іваничівської лікарні трапилося у ніч з 18 на 19 жовтня. На місці події працювала одна автівка пожежників, вогонь ліквідували за 15 хвилин.

Під час інциденту ніхто не постраждав.

Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

У Іваничівському відділенні поліції повідомляють, що в зв’язку з ситуацією змінено маршрут руху патрулів – вони двічі вдень та тричі вночі виїжджають на територію лікарні. Кажуть, підозра у скоєному лежить на дітях, які постійно тут збираються. Однак доказів у причетності конкретних осіб до підпалу приміщень чи спричинення пожежі немає.

Працівниками правоохоронних органів проведено бесіду з особами, яким передані у власність будівлі лікарні. Крім того, люди самі організували нічне чергування та проводять певні заходи задля збереження майна.

«На даний час ситуація стабілізувалася. Ми робимо все, що від нас залежить у межах чинного законодавства», – пояснюють у поліції.
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО
На Волині просять розібратися із приміщенням покинутої лікарні. ФОТО

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Теги: Іваничі, лікарня
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