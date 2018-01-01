У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Лучани нарікають на водіїв маршрутних таксі, які не дотримуються графіків та вимикають GPS - навігатори.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Час від часу я запізнююсь на роботу або на зустріч через те, що маршрутка приїхала не за графіком", - розповіла лучанка Надія.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Час від часу я запізнююсь на роботу або на зустріч через те, що маршрутка приїхала не за графіком", - розповіла лучанка Надія.
Детальніше - у сюжеті.
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Коментарі 1
Виключають?? А їх взагалі включають?? Я нк памятаю коли останній раз бачив включений gps в маршутці,
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