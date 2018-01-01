У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



"Час від часу я запізнююсь на роботу або на зустріч через те, що маршрутка приїхала не за графіком", - розповіла лучанка Надія.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани нарікають на водіїв маршрутних таксі, які не дотримуються графіків та вимикають GPS - навігатори.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу."Час від часу я запізнююсь на роботу або на зустріч через те, що маршрутка приїхала не за графіком", - розповіла лучанка Надія.Детальніше - у сюжеті.

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