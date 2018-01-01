Луцька школа відгуляла ювілей. ФОТО
Сьогодні, 17:35
25 років тому відкрили навчально-виховний комплекс № 26. Цей навчальний заклад став першим збудованим за часів незалежності України у нашому місті.
За ці 25 років навчальний заклад випустив не одну тисячу лучан. НВК № 26 є найбільшою школою Луцька, - повідомили у луцькій мерії.
Сьогодні у Палаці культури міста Луцька відбулися урочистості з нагоди 25-ліття НВК № 26. На захід завітали педагоги, учні та їхні батьки, випускники, ветерани педагогічної праці.
Привітати колектив навчального закладу з ювілеєм завітали секретар Луцькою міської ради Григорій Пустовіт та начальник управління освіти Зіновія Лещенко.
Директор НВК № 26 Іван Леуш пригадав історію становлення школи. Він відзначив високий рівень педагогічного колективу. За його словами, зі стін школи вийшов не один випускник, який прославляє наше місто, область, Україну. Також він подякував першому директору школи Дмитру Гнатюку, який сформував педагогічний колектив школи.
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За ці 25 років навчальний заклад випустив не одну тисячу лучан. НВК № 26 є найбільшою школою Луцька, - повідомили у луцькій мерії.
Сьогодні у Палаці культури міста Луцька відбулися урочистості з нагоди 25-ліття НВК № 26. На захід завітали педагоги, учні та їхні батьки, випускники, ветерани педагогічної праці.
Привітати колектив навчального закладу з ювілеєм завітали секретар Луцькою міської ради Григорій Пустовіт та начальник управління освіти Зіновія Лещенко.
Директор НВК № 26 Іван Леуш пригадав історію становлення школи. Він відзначив високий рівень педагогічного колективу. За його словами, зі стін школи вийшов не один випускник, який прославляє наше місто, область, Україну. Також він подякував першому директору школи Дмитру Гнатюку, який сформував педагогічний колектив школи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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