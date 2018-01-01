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Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи

Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи
Фотограф передала на світлинах красиве природне явище - паморозь.

Волинь вже прощається з теплом, адже температури повітря вже суттєво понизилася. Проте холодна погода - не причина сидіти вдома, бо саме в цей час на подвір'ї - справжня казка.

Неймовірні світлини ранкової паморозі на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотограф з Шацька Аліна Копитко.

Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи
Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи
Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи
Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи


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Теги: фото, осінь
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