Осіння паморозь: фотограф показала неймовірні світлини волинської природи
Сьогодні, 16:18
Фотограф передала на світлинах красиве природне явище - паморозь.
Волинь вже прощається з теплом, адже температури повітря вже суттєво понизилася. Проте холодна погода - не причина сидіти вдома, бо саме в цей час на подвір'ї - справжня казка.
Неймовірні світлини ранкової паморозі на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотограф з Шацька Аліна Копитко.
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Волинь вже прощається з теплом, адже температури повітря вже суттєво понизилася. Проте холодна погода - не причина сидіти вдома, бо саме в цей час на подвір'ї - справжня казка.
Неймовірні світлини ранкової паморозі на своїй сторінці у Facebook опублікувала фотограф з Шацька Аліна Копитко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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