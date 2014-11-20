Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес

Майя Москвич – розкаже мотивованим підприємцям-початківцям про досвід вирощування часнику.



Лекція-воркшоп відбудеться під час Тижня малого та середнього бізнесу в Україні в Києві, 20 листопада. Організовує захід Київська школа економіки. Учасники дізнаються про практичні кейси від ветеранів АТО – представників малого бізнесу.



Багато ветеранів АТО та ООС після повернення з війни замислюється над відкриттям власної справи. Організатори підготували для вас декілька надихаючих кейсів успішного малого бізнесу, створеного ветеранами.



Майя Москвич, що служила у батальйоні імені генерала Кульчицького, «Гарпуні» та «Миротворці» і в цьому році здобула дві золоті медалі з Invictus Games, розкаже про досвід вирощування часнику.



А Володимир Шевченко поділиться своїм досвідом відкриття кав’ярень під брендом Veterano Coffee. Під час заходу, ви отримаєте унікальну можливість долучитися до спільноти doers – людей, що звикли брати на себе відповідальність за своє життя і успіх.



Для кого: представники малого та середнього бізнесу, ветерани АТО, стартапи та всі мотивовані мати свою справу.

Де: Київська школа економіки, 408 аудиторія

Коли: 20 листопада, 19:00-20:30

Мова заходу: українська

Вартість: безкоштовно

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