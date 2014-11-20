вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес

Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес
Волиняни можуть відвідати відкриту лекцію в Києві, під час якої наша землячка – ветеранка Майя Москвич – розкаже мотивованим підприємцям-початківцям про досвід вирощування часнику.

Лекція-воркшоп відбудеться під час Тижня малого та середнього бізнесу в Україні в Києві, 20 листопада. Організовує захід Київська школа економіки. Учасники дізнаються про практичні кейси від ветеранів АТО – представників малого бізнесу.

Багато ветеранів АТО та ООС після повернення з війни замислюється над відкриттям власної справи. Організатори підготували для вас декілька надихаючих кейсів успішного малого бізнесу, створеного ветеранами.

Майя Москвич, що служила у батальйоні імені генерала Кульчицького, «Гарпуні» та «Миротворці» і в цьому році здобула дві золоті медалі з Invictus Games, розкаже про досвід вирощування часнику.

А Володимир Шевченко поділиться своїм досвідом відкриття кав’ярень під брендом Veterano Coffee. Під час заходу, ви отримаєте унікальну можливість долучитися до спільноти doers – людей, що звикли брати на себе відповідальність за своє життя і успіх.

Для кого: представники малого та середнього бізнесу, ветерани АТО, стартапи та всі мотивовані мати свою справу.
Де: Київська школа економіки, 408 аудиторія
Коли: 20 листопада, 19:00-20:30
Мова заходу: українська
Вартість: безкоштовно
Реєстрація за ПОСИЛАННЯМ

Реєстрація на всі події тижня ТУТ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Майя Москвич, бізнес, лекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес
Сьогодні, 00:43
В Одесі 10-річного хлопчика знайшли повішеним на канаті від шведської стінки
17 листопад, 23:26
У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
17 листопад, 22:33
Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
17 листопад, 21:42
Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде
17 листопад, 21:03
Схожі новини
Студентам ЛНТУ розповіли як почати власну справу Студентам ЛНТУ розповіли як почати власну справу
20 листопад, 2014, 10:15
Австрійці зацікавилися волинськими соками і консервацією Австрійці зацікавилися волинськими соками і консервацією
13 листопад, 21:32
Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич
30 жовтень, 17:55
На Волині шукають інвесторів для розвитку ягідництва На Волині шукають інвесторів для розвитку ягідництва
30 жовтень, 06:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
 1
Майя Москвич розкаже, як заснувати власний бізнес
Сьогодні, 00:43
 0
В Одесі 10-річного хлопчика знайшли повішеним на канаті від шведської стінки
17 листопад, 23:26
 0
У Луцьку чоловік вийшов на пробіжку в самісіньких шортах. ВІДЕО
17 листопад, 22:33
 0
Лучани нарікають на незручний відрізок дороги в місті
17 листопад, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8