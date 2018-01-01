Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:45
На окружній дорозі Харкова водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і влетів у Chevrolet.
Про це повідомляє ГУНП Харківської області, передає ТСН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 листопада близько 20:45 на Окружній дорозі у Дергачівському районі. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого вчинив зіткнення із автомобілем Chevrolet.
Від отриманих травм 20-річний водій Chevrolet загинув на місці, 35-річний водій і 33-річний пасажир Volkswagen, 33-річна пасажирка Chevrolet із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП. Наразі затримали водія мікроавтобуса Volkswagen.
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Про це повідомляє ГУНП Харківської області, передає ТСН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 листопада близько 20:45 на Окружній дорозі у Дергачівському районі. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого вчинив зіткнення із автомобілем Chevrolet.
Від отриманих травм 20-річний водій Chevrolet загинув на місці, 35-річний водій і 33-річний пасажир Volkswagen, 33-річна пасажирка Chevrolet із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП. Наразі затримали водія мікроавтобуса Volkswagen.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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