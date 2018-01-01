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Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО

Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
На окружній дорозі Харкова водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і влетів у Chevrolet.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області, передає ТСН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 листопада близько 20:45 на Окружній дорозі у Дергачівському районі. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого вчинив зіткнення із автомобілем Chevrolet.

Від отриманих травм 20-річний водій Chevrolet загинув на місці, 35-річний водій і 33-річний пасажир Volkswagen, 33-річна пасажирка Chevrolet із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Харківської міської клінічної  лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини ДТП. Наразі затримали водія мікроавтобуса Volkswagen.
Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Харків
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