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У «Промені» пройде конкурс «Кращий студент Волині – 2018»*

У «Промені» пройде конкурс «Кращий студент Волині – 2018»*
Вже зовсім скоро у "Промені", 27 листопада о 17:00, відбудеться фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині – 2018» серед студентів вищих навчальних закладів Волині І – ІV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів.

Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.

Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині» за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.

Більше інформації: http://bit.ly/2qUO7iF

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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