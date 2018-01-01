У «Промені» пройде конкурс «Кращий студент Волині – 2018»*
Сьогодні, 16:45
Вже зовсім скоро у "Промені", 27 листопада о 17:00, відбудеться фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині – 2018» серед студентів вищих навчальних закладів Волині І – ІV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів.
Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.
Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині» за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
Більше інформації: http://bit.ly/2qUO7iF
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Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.
Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині» за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
Більше інформації: http://bit.ly/2qUO7iF
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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