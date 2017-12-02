Amazon продає товари із символікою «ДНР». ФОТО





Про це у соціальній мережі Facebook написала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.



Вона запропонувала влаштувати флешмоб в соцмережах та на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса.



«Надішліть йому повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм. Адреса:

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Вона нагадала, що війна, яку веде Росія уже забрала понад 10 000 життів.



«Прапор «ДНР» — це символ тероризму, репресій, смерті та окупації. Росія окупувала 7% території України та обстріли ведуться по українських населених пунктах кожного дня. І не забуваймо про малазійський літак MH-17, який збили з російського «Бука», нелегально ввезеного на територію України з Росії. Загинули 298 людей — всі пасажири та екіпаж.



Є сотні свідчень про незаконні ув’язнення і катування людей на окупованих Росією та її маріонетками територіях.



Люди, які перебувають на Сході України, живуть під постійною загрозою нездетонованих вибухових речовин та наземних мін, що залишаються внаслідок бойових дій.



Кожен має усвідомлювати, що підтримуючи країну агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть», - стверджує Уляна Супрун.



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